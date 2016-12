Techzine Feestdag 19: Win een WD My Passport Wireless Pro 2TB

Computers

Vandaag geven we een mooi kerstcadeau weg voor de kerstavond, dit product valt een beetje tussen een externe schijf en een NAS in. Het gaat om de WD My Passport Wireless Pro 2TB. Dit is een externe schijf die beschikt over een accu en een eigen WiFi-accesspoint, zodat je er draadloos je bestanden naar toe kan kopieëren, zelfs als je onderweg bent.

De WD My Passport Wireless Pro 2TB is volgens Western Digital ideaal voor fotografen en videoprofessionals. Zowel op kantoor als onderweg kan je eenvoudig je foto en videomateriaal backuppen op deze harde schijf. Met een opslagcapaciteit van 2TB is er niet snel een te kort aan opslagruimte.

Fotografen kunnen eenvoudig een microSD-kaartje in de My Passport Wireless Pro steken om vervolgens al hun foto’s automatsich te backuppen. Het is ook mogelijk om draadloos via een apparaat, een camera, smartphone of laptop, te verbinden met de My Passport om op die manier met de hand foto’s over te zetten.

De ingebouwde accu zorgt ervoor dat je het product ook onderweg kan gebruiken, zelfs als er even geen stopcontact in de buurt is. Met ondersteuning voor WiFi AC kan de overdracht ook nog eens enorm snel plaatsvinden.

Wat moet ik doen om te winnen?

Door onderstaand formulier in te vullen ding je mee om deze prachtige externe schijf te winnen. Daarnaast word je automatisch ingeschreven voor de Techzine Nieuwsbrief die wekelijks wordt verstuurd. Ook als je al abonnee bent op onze nieuwsbrief moet je onderstaand formulier invullen om kans te maken op deze prijs.

