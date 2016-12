Techzine Feestdag 22: Win een Samsung 750 Evo SSD

Computers

Het einde is nabij van de feestdagen, al is dit niet de laatste Techzine Feestdag, maar wel de laatste “normale” prijs. Hierna volgt de absolute klapper van de Techzine Feestdagen. Vandaag nog even een Samsung 750 Evo SSD om het af te leren, we hebben deze prijs al een paar keer eerder weggegeven, maar vanwege het grote succes, geven we nogmaals een 750 Evo SSD weg.

We gaan knallend het jaar uit, nog even geduld voor de laatste prijs van de Techzine Feestdagen, nu eerst alle aandacht voor de Samsung 750 Evo SSD. De belangrijkste feiten op een rijtje van de Samsung 750 Evo SSD, de opslagcapaciteit bedraagt 250GB. Dat is voor de meeste gebruikers vandaag de dag voldoende. De SSD wordt geleverd in een 2,5 inch behuizing met een SATA-aansluiting en is de idealer vervanger van een HDD is een desktop of laptop-computer. Een betere upgrade voor je pc dan een SSD kan je je meestal niet wensen, omdat het echt een groot merkbaar verschil oplevert.

Als we kijken naar de technische specificaties van de 750 Evo SSD, dan zien we dat Samsung heeft gekozen voor TLC-geheugen dat geproduceerd wordt op 16nm. Samsung heeft voor deze serie SSD’s gekozen voor 2D-flashgeheugen en niet het gestapelde 3D-VNAND, dat het wel in andere series gebruikt. Daarmee behoort de 750 Evo-series niet tot de beste van de Zuid-Koreaanse fabrikant, maar wel tot de serie met een goede prijs/kwaliteitverhouding.

De snelheid van de 750 Evo ligt volgens Samsung op 540Mb/s lezen en 520MB/s schrijven.

Wat moet ik doen om te winnen?

Door onderstaand formulier in te vullen ding je mee om deze prachtige SSD te winnen. Daarnaast word je automatisch ingeschreven voor de Techzine Nieuwsbrief die wekelijks wordt verstuurd. Ook als je al abonnee bent op onze nieuwsbrief moet je onderstaand formulier invullen om kans te maken op deze prijs.

