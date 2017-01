Techzine Feestdag Dag 23: Win een Epson EcoTank ET-3600

Computers

We hebben de Techzine Feestdagen de afgelopen weken uitvoerig voorbij laten komen, in totaal hebben we 23 prijzen weg mogen geven van allerlei verschillende bedrijven, waarvoor dank. Nu sluiten we af met een grote knalprijs en knallen we het nieuwe jaar in met goede IT-achtergrondverhalen, reviews en natuurlijk een stukje actualiteit (nieuws). De winnaars worden begin januari willekeurig gekozen.

Vandaag sluiten we 2016 af maar ook de Techzine Feestdagen-actie, na alle mooie prijzen die we voorbij hebben zien komen; externe schijven, SSD’s, smartphones, beveiligingssoftware, smarthome-oplossingen en camera’s, is het nu tijd om de actie af te sluiten met een knalprijs, de Epson EcoTank ET-3600. Een 3-in-1 printer (multifunctional) waarmee je ook kan scannen en kopiëren, maar een printer die uitblinkt vanwege het feit dat inktpatronen overbodig zijn.

De Epson EcoTank ET-3600 wordt namelijk geleverd met navulbare inkttanks en die zijn standaard gevuld met evenveel inkt als 84 gemiddelde inktcartridges, je kan dus een enorme lading pagina’s printen, om precies te zijn 11.000 pagina’s, aldus Epson. Mocht je het toch voor elkaar krijgen om alle inkt er doorheen te printen, dan kan je de printer eenvoudig navullen met Epson inktflesjes die slechts 9,99 euro kosten. Met deze printer print je dus echt goedkoop.

Hoe kan dat vraag je je wellicht af, nou heel simpel, deze printer is wat duurder dan de gemiddelde printer, bij de meeste printers zit het verdienmodel in de inktpatronen, hier in de printer. Met een adviesprijs van 449 euro is de printer dus niet goedkoop, maar gelukkig is dit een winactie en mogen we er één weggeven van Epson.

