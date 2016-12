Techzine wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar

IT-Pro

Zo dat was hem dan, 2016 zit er weer op. Een jaar vol veranderingen op Techzine maar wel een heel leuk naar. In 2017 wordt het opnieuw spannend want we gaan nog dieper de IT in, met onder andere een nieuwe hoofdredacteur.

Via deze weg willen we al onze lezers een heel gelukkig nieuwjaar wensen en de allerbeste wensen voor 2017. Dat het maar een prachtig jaar mag worden voor jou en je familie.

Op Techzine gaan we door op de ingeslagen weg, nog veel meer diepe achtergrond verhalen en reviews over de IT, IT-producten en IT-diensten. Als IT’er kan je in 2017 niet om Techzine heen, dat is ook meteen een belofte. We gaan niet knallend het jaar uit maar knallend het jaar in.

Al kan je nog wel knallend het jaar beginnen met een prachtige Epson-printer.

Nogmaals de beste wensen en tot snel!