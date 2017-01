Top 5 trends bedrijfssoftware in 2017

IT-Pro

Bij een nieuw jaar horen nieuwe trends en voorspellingen daaromtrent. Wellicht ben je benieuwd wat er zoal staat te gebeuren op het gebied van bedrijfssoftware in 2017. Bij Microsign Bedrijfssoftware hebben ze in de spreekwoordelijke glazen bol gekeken. Hier is een top 5 uitgekomen met trends, toegespitst op bedrijfssoftware voor Productie, Groothandel, ICT & Telecom en Service & Onderhoud.

Hieronder lees je welke vijf trends het zijn volgens Microsign Bedrijfssoftware. Voor het originele artikel kun je deze link volgen.

1.Integratie voor efficiënt artikelbeheer

Het integreren en importeren van online catalogi van leveranciers. Denk hierbij aan Icecat, maar ook aan catalogi van distributeurs zoals Tech Data en Ingram Micro. Alle specificaties, foto’s en datasheets worden op deze manier automatisch toegevoegd aan de database.

2.Gebruik van apps

Apps zijn alomtegenwoordig en worden ook steeds meer gebruikt in bedrijven. Je kunt er allerhande zaken een stuk eenvoudiger mee maken, bijvoorbeeld het aanmaken van orders of het genereren van digitale afleverbonnen. Ook de toename van de beschikbare ERP-functionaliteit binnen apps is het vermelden waard, waardoor veel handelingen kunnen worden geautomatiseerd.

3.Routeoptimalisatie

De route die chauffeurs afleggen automatisch optimaliseren aan de hand van een aantal vaste kenmerken (locatie, vervoerder, afleverdag en -tijdstip). Het resultaat is dat er meer vervoerd kan worden met eenzelfde investering in de vorm van mankracht en transportcapaciteit.

4.Doelgerichte mailingen

Het automatiseren van het beheer van lijsten met abonnees op diensten die geleverd worden. Dit kan met behulp van een Mailchimp-integratie, die verwerkt aan- en afmeldingen meteen. Ook een koppeling met een ERP-applicatie zorgt voor winst op het dit vlak, doordat een mailing dan veel doelgerichter uitgestuurd kan worden.

5.Scanning in de verkoop

Barcodes scannen is al behoorlijk wijdverspreid, bijvoorbeeld in de logistiek. In de verkoop zal dit echter ook steeds gangbaarder worden. Zo kan een klant in de showroom zijn eigen offerte samenstellen vanaf een tablet, of een virtueel winkelmandje razendsnel vullen door alleen maar door een catalogus te bladeren en te scannen wat hij wenst aan te schaffen.