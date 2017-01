Interview met Mike Bainbridge, Chief Digital Technologist van Rackspace

Services

Enige tijd geleden publiceerden we een artikel met daarin de voorspellingen van Salesforce Commerce Cloud voor 2017 op het gebied van e-commerce. Vlak daarna kregen we de mogelijkheid om te spreken met Mike Bainbridge, Chief Digital Technologist bij Rackspace, een van de bekendere cloud hosting bedrijven in de wereld. Naast het aanbieden van dedicated en cloud hosting is Rackspace ook gecertificeerd partner van VMware, Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure. Samen met NASA heeft Rackspace het opensource OpenStack Cloud project opgezet. Bainbridge is tot op heden betrokken geweest bij het opzetten van zo’n 250 e-commerce-merken, waarbij hij een adviserende rol heeft op het gebied van de (cloud-)infrastructuur die nodig is om de gewenste performance en uptime te realiseren.

Op basis van al deze ervaringen neemt hij een behoorlijk verfrissend standpunt in als het gaat om het voorspellen van trends op het vlak van commerce. Hij vindt al die lijstjes namelijk maar onzin. Er is simpelweg niet meer zoveel nieuws te melden, zeker niet in delen van de EU (waaronder de UK maar ook Nederland). De voornaamste reden hiervoor is dat e-commerce in deze regio’s inmiddels zeer ver doorontwikkeld is, onder andere vanwege de goede tot zeer goede basisvoorwaarden zoals de aanwezigheid van breedbandinternet.

Mike Bainbridge, Chief Digital Technologist, Rackspace

Bainbridge heeft dus overduidelijk niet veel op met mensen die op een podium gaan staan en wel even gaan vertellen wat er aan het gebeuren is. Sterker nog, het is voor hem de hoofdreden geweest om niet meer naar beurzen te gaan die hieromheen zijn opgezet. Dit soort forecasts hoeft in zijn optiek niet langer gedaan te worden door één persoon (binnen of buiten een organisatie). Als je de data goed analyseert, is het volgens hem voor veel meer mensen mogelijk om te zien waar de markt naartoe gaat, juist vanwege de hierboven vermelde consolidatie.