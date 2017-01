Dromen worden werkelijkheid met VR

Mobile

Het principe van Virtual Reality kennen we al vele jaren. De grootste veranderingen zien we echter sinds een jaar of 5. Op CES 2017 barstte het wederom van de gloednieuwe technieken en toepassingen. Bijvoorbeeld in het onderwijs en de gezondheidszorg. Bedrijven en ontwikkelaars maken in sneltreinvaart stappen in de toepassingen voor consumenten. Zo zijn er in China al heuse VR-bioscopen geopend, zien we in Wenen een relaxte VR-lounge en wordt je VR beleving voortaan ondersteunt met geurcapsules. VR is niet langer enkel een visuele beleving. Op de Horecava-beurs is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de invloed van VR op onze smaakbeleving. Wil je thuis ook de proef op de som nemen of ben je nieuwsgierig naar VR? Dan is het belangrijk om rekening te houden met de volgende punten:

Kies de juiste ondersteuning

Momenteel zijn er voor VR-brillen twee verschillende soorten ondersteuning: smartphone of PC. Maak vóór aanschaf een bewuste keuze, zodat je niet voor verassingen of teleurstellingen komt te staan. Een PC dient behoorlijk krachtig te zijn om gebruik te maken van VR. Hier kan een flink prijskaartje aan hangen! Valt je keuze op een VR-bril voor je smartphone, dan doe je er goed aan hoesjes met een ingebouwde accu of powerbank aan te schaffen. Een VR-beleving vergt namelijk een hoop van de accu. Het kan er tijdens een ritje in de achtbaan of in een gevecht tegen zombies ruig aan toe gaan.

Los van de grote verschillen in de prijs of kwaliteit van VR-brillen, komt er ook een steeds groter verschil in de functies. Een vrij nieuwe techniek is bijvoorbeeld ‘merged reality’. Een soort hybride variant, welke fysieke objecten omtovert tot objecten in de VR-wereld. Hierdoor wordt je eigen interieur ineens onderdeel van het spel, wat je in staat stelt vrij door de kamer rond te lopen. Laat je goed informeren over de verschillende typen brillen en bedenk voor jezelf welk doel je voor ogen hebt. Ben je van plan om veel games te gaan spelen, kijk je liever films of ga je voor de fun en unieke 3D belevingen? Afhankelijk van het antwoord is er altijd een versie die bij je past.

Virtuele ontwikkelingen

VR wint met de dag in populariteit. Dit succes is mede te danken aan onze krachtige smartphones en VR-producten die steeds voordeliger worden. Ook zien steeds meer bedrijven heil in deze techniek. Dankzij VR ervaar je vanuit je woonkamer o.a.:

Een unieke shopping experience

Virtuele cursussen en onderwijs

Visuele ondersteuning voor diverse therapieën

Live concerten of bijeenkomsten

Een sneak-preview van je nieuwe keuken of verbouwing

Virtual Reality is gemakkelijk te verwarren met AR (augmented reality). Het grote verschil is echter dat VR een compleet nieuwe wereld vormt, los van de realiteit. AR overbrugt als het ware de kloof tussen de digitale en echte wereld om ons heen. Pokémon GO is hier een goed voorbeeld van: door gebruik te maken van projecties waan je je als gebruiker in een fantasiewereld. Voor beide technieken ligt er een succesvolle toekomst in het verschiet.

We willen nieuwe ervaringen beleven alsof we erbij zijn. Dankzij VR kan dit in een veilige en comfortabele omgeving. Is een VR-bril voor jou nog niet weggelegd? Bekijk tot die tijd je favoriete films en games gewoon op je smartphone of tablet. Dankzij een handige Xiaomi Mi 5 hoesje met standaard doe je dit minstens net zo comfortabel. Herinneringen herbeleven of dromen terugzien? Wie weet is het over een paar jaar realiteit.