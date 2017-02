Vijf cloud-ontwikkelingen waar bedrijven in 2017 mee te maken krijgen

Services

Veel bedrijven, groot en klein, hebben inmiddels hun eerste stap al gezet naar de cloud, het ene bedrijf is wellicht nog niet verder gekomen dan Office 365, maar het andere bedrijf heeft al wat meer diensten vanuit de cloud draaien. Volgens OVH, specialist in cloud- en internetinfrastructuren, zijn veel bedrijven er in 2017 klaar voor om een volgende stap te zetten. In deze blog lichten we vijf cloud-ontwikkelingen uit die in 2017 aan de orde zullen zijn bij veel bedrijven.

De cloud maakt in rap tempo zijn opwachting en daarom zien we ook dat de echt grote cloudaanbieders zoals Amazon, Google en Microsoft fors investeren in hun datacenters. Veel bedrijven in Nederland, groot en klein, hebben ook al voor hun doen fors geïnvesteerd in de cloud, hier is naast geld ook al veel tijd in gaan zitten en in 2017 willen veel van deze bedrijven doorgroeien naar het volgende niveau. Die investeringen in de cloud willen bedrijven terugverdienen met betere en moderne bedrijfsmodellen.

Volgens OVH zijn dit de vijf belangrijkste ontwikkelingen in de cloud-sector:

1. Hybride cloud faciliteert migratie

Voor een hoop bedrijven is de migratie naar de cloud en het uitbesteden van data-opslag een grote uitdaging. Er is onzekerheid over de colocatie van data en de integratie met bestaande technologieën. Daarom zien we dat veel bedrijven kiezen voor een hybride cloud, waarbij bepaalde processen gewoon on-premise kunnen blijven draaien, terwijl andere in rap tempo naar de cloud worden verplaatst. Op die manier kunnen bedrijven toch flink besparen op kosten en tijd. Daarnaast zorgt de hybride cloud er vaak voor dat een bedrijf ook sneller kan groeien, omdat de inzet van extra resources in de cloud veel eenvoudiger is. Waar een on-premise oplossing gelimiteerd is aan de beschikbare hardware, kan er in de cloud snel worden bijgeschakeld, terwijl dit ook naadloos blijft werken met andere public en private cloudoplossingen. In 2017 zullen nog meer bedrijven gebruik gaan maken van een hybrid cloudoplossing.

2. Het web verandert nog steeds

De vraag naar hosting is veranderd, vroeger wilde bedrijven alleen webhosting voor een website of bedrijfsapplicatie, tegenwoordig wil met bedrijfsapplicaties in de cloud kunnen draaien, zodat er in een diversiteit aan behoeftes wordt voorzien. Voor bedrijven is het gemak van de cloud belangrijk, terwijl het voor ontwikkelaars en beheerders prettig is dat er veel beter en sneller geschaald kan worden en de beschikbaarheid en beveiliging vaak eenvoudiger en beter te regelen zijn. De vraag naar cloudoplossingen voor applicaties zal ook gaan toenemen in 2017.

3. De volgende generatie PaaS klopt op de deur

In cloudcomputing wordt over het algemeen gewerkt met drie verschillende vormen; Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS). Voor ontwikkelaars zal de grootste groei zitten in PaaS, dit omdat de grootste groei zit in applicaties die naar de cloud verplaatsten als dienst, gecombineerd met verbonden apparaten en software. Deze drie komen samen op een platform en maken nieuwe diensten mogelijk. Aangezien het voor ontwikkelaars tegenwoordig enorm belangrijk is om efficiënt te werken zoeken ze naar kant-en-klare platforms om mee te werken, daarbij is PaaS zeer geschikt.

De tweede generatie PaaS-oplossingen zal vooral gericht zijn op het ondersteunen van sectoren in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld e-health- of fintech-platformen. De generatie daarna staat inmiddels ook al in de kinderschoenen en zal daarna zijn opwachting maken, bijvoorbeeld Big Data as a Service (BDaaS) en Artificial Intelligence as a Service (AIaaS).

4. De nadruk op mobiele hosting

De explosieve groei van mobiele en verbonden apparaten heeft er mede voor gezorgd dat ontwikkelaars kiezen voor een PaaS-oplossing, applicaties moeten snel worden ontwikkeld en snel in de markt kunnen worden gezet. Om dat mogelijk te maken moet er wel worden gewerkt met professionele kant-en-klaar oplossingen, zodat er binnen een paar uur een complete back-end uit de grond kan worden gestampt. Voorheen duurde het weken of soms maanden om een complete back-end oplossing op te bouwen. Ontwikkelaars kiezen steeds vaker voor een Mobile Back-end as a Service en dat zal in 2017 niet anders zijn.

5. Hardware wordt nog efficiënter

Ongeacht wat de nieuwe innovatie en digitale ontwikkeling gaat brengen, uiteindelijk zal de behoefte naar meer rekenkracht en snelheid alsmaar groter worden. Om diensten in de toekomst te ondersteunen zullen dan ook de nodige extra rekenkernen en werkgeheugen nodig zijn. Terwijl de data-snelheid tussen alle hardware-componenten zal worden verhoogd. De kwaliteit die datacenters kunnen leveren zal daarbij ook heel belangrijk worden. Naast snelheid en rekenkracht is er een opkomst van meer technologische flexibiliteit, bijvoorbeeld in de vorm van programmeerbare chips (FPGA), die kunnen worden uitgerust met een specifieke taak, bijvoorbeeld encryptie of het filteren van data. Dit alles om de intelligentie, efficiëntie en prestaties worden verbeterd. In 2017 zullen de datacenters dus opnieuw hun aanbod in rekenkracht gaan vergroten.

De cloud zal in 2017 een nog prominentere rol gaan spelen in het bedrijfsleven, meer applicaties die nu nog wellicht on-premise draaien zullen naar de cloud worden verplaatst of simpelweg worden vervangen door cloudoplossingen. “We hebben en krijgen nog meer te maken met een veelvoud aan behoeften vanuit gebruikers en ontwikkelaars, zoals een verbeterde snelheid, meer veiligheid en een snellere time-to-market voor ontwikkelaars. De cloud-markt verandert dus aanzienlijk in de aankomende tijd. We zitten eigenlijk pas in de eerste fase van de digitale revolutie. Het is tijd dat iedere organisatie de mogelijkheden van de cloud gaat omarmen, omdat de cloud impact heeft op onze volledige maatschappij.”, zegt Alberto Wieske, Business Development Manager NL/BE bij OVH.