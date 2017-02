Wordt 2017 het jaar van de opvouwbare smartphone?

Mobile

In een korte tijd hebben we dit jaar al diverse geruchten voorbij zien komen over een opvouwbare smartphone. Niet alleen Samsung zou werken aan een dergelijk model. Ook LG is er naar verluid druk mee bezig en zou zelfs al bijna klaar zijn om te produceren. Gaat het er dit jaar dan echt van komen?

Naast het feit dat de twee Zuid-Koreaanse kemphanen al druk bezig zouden zijn met de ontwikkeling van een dergelijke smartphone, hebben ook Microsoft en Nokia hiervoor patenten ingediend. Ook die bedrijven zien mogelijkheden in een opvouwbare smartphone.

Een smartphone die je op kan vouwen, spreekt waarschijnlijk nog niet echt tot de verbeelding. Al zal menig smartphonegebruiker het al eens hebben geprobeerd. Bij de huidige smartphones hou je dan echter hooguit een gebroken of gebarsten scherm over, want deze zijn allesbehalve flexibel. De huidige smartphoneschermen zijn dus ongeschikt om te buigen, daarom is er een hele handel ontstaan in het repareren van kapotte schermen.

Op dit moment zal de opvouwbare smartphone er vooral op zijn gericht om een smartphone groter te maken, zodat deze ook te gebruiken is als tablet. De technologie is waarschijnlijk nog niet zover dat we echt weer een klein toestel krijgen die je naar een huidig formaat kan uitvouwen. De kans is dan ook groot dat dit toestel groter en dikker is dan de huidige Samsung-modellen.

Volgens de laatste geruchten zullen zowel LG als Samsung mogelijk nog dit jaar met de eerste opvouwbare smartphones op de markt komen. Samsung zou de toestellen willen introduceren in twee formaten met de namen Samsung Galaxy X1 en Galaxy X1 Plus. Deze toestellen zouden naast een opvouwbaar ontwerp ook een irisscanner, vingerafdrukscanner en 4K-scherm krijgen. In hoeverre deze geruchten kloppen, is volstrekt onduidelijk. Er zijn namelijk ook geruchten die spreken over een Full HD-scherm. Als Samsung iets gaat presenteren, is dat waarschijnlijk rond de zomer. Voorlopig nog even afwachten dus.