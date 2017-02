Interview met Florian Malecki van SonicWall over trends in beveiliging

Security

SonicWall brengt elk jaar een uitgebreid threadrapport uit waarin het terugblikt op het afgelopen jaar. Ook dit jaar is er weer zo’n rapport. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek interviewden wij Florian Malecki van SonicWall.

SonicWall is een beveiligingsbedrijf dat al sinds 1991 bestaat en tussen 2012 en 2016 eigendom was van de bekende pc-fabrikant Dell. Sommige IT’ers zullen het bedrijf voornamelijk kennen vanuit de Dell-periode, anderen zijn al langer bekend met de producten van SonicWall. Sinds eind vorig jaar is het bedrijf weer volledig zelfstandig en zoekt het wat meer de publiciteit, vandaar ook dat wij de mogelijkheid hadden Florian Malecki te interviewen, de internationale product marketing director van SonicWall.

Het feit dat SonicWall recent door Dell is verkocht aan een groep investeerders vraagt natuurlijk ook om wat duiding. Voor de overname van EMC – dat twee keer zo groot was als Dell – moest er flink wat geld opgehaald worden. De Dell Software-divisie waar SonicWall onder viel ging dan ook in de verkoop. SonicWall werd uiteindelijk los verkocht.

SonicWall heeft besloten weer volledig terug te keren naar een partnermodel, waarbij de klant de producten niet direct zelf af kan nemen bij SonicWall maar dit alleen kan doen via resellers en partners. Voorheen konden klanten direct via Dell de producten van SonicWall aankopen. Dat is overigens niet veranderd, want Dell is nu partner en reseller geworden. Klanten kunnen dus nog steeds via Dell de producten van SonicWall kopen, alleen zal er dan geen Dell-logo meer op de producten zitten, maar alleen dat van SonicWall. Daarmee heeft SonicWall volgens Malecki een belangrijk verkoopkanaal behouden.

Binnen het bedrijf zijn de veranderingen niet zo heel groot, veel afdelingen zoals sales en productdevelopment waren binnen Dell ook al zelfstandig. Qua focus en strategie gaat het bedrijf op dezelfde voet door, voor zijn firewall-oplossingen blijft het focussen op MKB-klanten van 0 tot 10.000 seats. Het heeft vooral veel klanten in het onderwijs, gezondheidszorg en retail. Grootste verschil is waarschijnlijk dat het bedrijf nu ook naar buiten kan treden als SonicWall en dat doet het met zijn Threadrapport over 2016.