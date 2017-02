Techzine groeit hard: vacatures voor freelance nieuwsredacteurs

Business

Techzine heeft vorig jaar het roer omgegooid door zich volledig te gaan focussen op de zakelijke IT-markt en we kunnen niet anders zeggen dan dat dit een groot succes is. Feit is echter ook dat we nu met regelmaat handjes tekort komen en daarom zijn we nu op zoek naar mensen die op freelance basis willen bijdragen aan de nieuwsvoorziening op Techzine.

We zijn op zoek naar mensen met een bovenmatige interesse in de IT en die goed kunnen schrijven. Daarnaast is het ook wel handig als je al over de nodige IT-kennis beschikt. Mensen die dus niet in de stress schieten van termen als C#, Cloud, Mobility, Malware, IaaS, Ransomware, SaaS, SDK en dergelijke. Het zal veelal gaan om het schrijven van goede inhoudelijke artikelen op basis van persberichten of ander aangeleverd bronmateriaal vanuit bedrijven en bijvoorbeeld interviews.

Uiteraard hoef je dat niet voor niks te doen. We bieden een zeer nette vergoeding per geschreven en goedgekeurd bericht. Hoe hoog de exacte vergoeding is, is mede afhankelijk van je kennis en schrijfkunsten. De vergoeding is in elk geval altijd fair voor het werk dat je ervoor moet verzetten. Voor een impressie van berichten die we van je verlangen kan je eens op onze homepage kijken of natuurlijk in de nieuwssectie.

Hebben we je interesse gewekt en wil je graag als nieuwsredacteur aan de slag bij Techzine, stuur dan een e-mail naar sander@techzine.nl. Heb je al eerder stukken geschreven, stuur dan vooral enkele voorbeelden hiervan mee. Geef daarnaast ook globaal aan hoeveel kennis van de IT-wereld je hebt.

We hebben vacatures voor meerdere redacteurs, die in principe gewoon vanuit huis werken. Deze hoeven niet allemaal hetzelfde kennisniveau te hebben overigens. We publiceren behoorlijk wat verschillende soorten content, die allemaal geschreven moet worden. Je krijgt in ieder geval gegarandeerd een reactie op je sollicitatie.