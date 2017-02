Zelfrijdende auto’s: mogelijkheden en aandachtspunten in de toekomst

Consumer

Het is bijna niet voor te stellen, maar zo’n 135 jaar geleden had nog niemand op de hele wereld ooit gehoord van auto’s (laat staan files). In historisch gezien korte tijd is hij echter volledig ingeburgerd en kunnen de meeste mensen niet meer zonder. Toch leek het er zo’n tien jaar geleden nog op dat men tot in de eeuwigheid zelf achter het stuur zou moeten kruipen om van A naar B te komen. Toch begint de zelfrijdende auto tegenwoordig langzamerhand door te breken.

Eerder deze maand publiceerde Rijkswaterstaat een onderzoek waarin wordt gekeken hoe wegen en verkeersborden moeten worden aangepast. De wegen en verkeersborden van nu zijn nog wel van deze tijd, maar als de auto van de toekomst er sneller aan lijkt te komen dan verwacht, zullen ook de verkeersborden en -regels een update nodig hebben. Door de voortschrijdende snelheid in innovaties op automotive gebied, kan het wel eens zijn dat de regels sneller worden ingehaald dan wenselijk is.

Data, data, data

In 2014 was reeds een derde van de auto’s ‘connected’, een percentage dat volgens Telefonica in 2020 opgelopen zal zijn tot 90%. De volledig autonoom opererende auto is dan de logische volgende stap. Rijd je in een auto met een draadloze internetverbinding, dan draagt de data die hiermee wordt verzameld onder andere bij aan de ontwikkeling van deze zelfrijdende auto. Dit zou kunnen helpen om het management van data te stroomlijnen en om de operationele kosten van onze steeds complexer wordende samenlevingen te reduceren.

Door het verzamelen van gegevens van alle voertuigen op de weg is het mogelijk om automobilisten om te leiden via alternatieve routes en hiermee files en energiekosten te vermijden. Maar het kan ook mogelijk worden om leveranciers te informeren over de aanvulling van winkels langs de drukste routes of op topbestemmingen. Door de data te gebruiken zie je in no time op welke momenten op de dag het het rustigst is.

Voor de industrie is alle data die wordt gegenereerd door auto’s goed bruikbaar, omdat hiermee sneller geïnnoveerd kan worden. Door de data goed te bestuderen kan men de aansturing van de motor optimaliseren bijvoorbeeld. Vooruitlopend op het datagebruik is met eerdere data al een motor gerealiseerd, die als een revolutionair alternatief voor de gangbare motor wordt gezien.

Obstakels

Een van de grootste problemen in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto is echter de geotagging, om een perfecte sturing kunnen geven. Bedrijven proberen daar op in te springen door samenwerkingen aan te gaan. Bosch en TomTom kondigden in juli 2015 aan samen te gaan werken en een maand later kocht een samenwerkingsverband van Audi, BMW en Daimler Nokia’s mapping service HERE op.

Een ander heikel punt is de regulering van de gegevens. De vrijkomende data via toepassingen voor navigatie, multimedia en telefonie geven informatie over de gewoonten van de bestuurder. Ze onthullen echter meer dan de bestuurder die de gegevens vrijgeeft aan de autofabrikant beseft. Vanuit juridisch oogpunt lijkt het niet meer dan logisch dat de gegevens aan de bestuurder die ze genereert toebehoren, maar hoe wordt dat gecontroleerd? Wetten ter bescherming van data bestaan al jaren, maar de grens over wie de gegevens toebehoren blijft onzeker. Het is uiteindelijk belangrijk dat deze gegevens niet worden gedeeld met iedereen en dat ze niet gehackt kunnen worden. Met name dat laatste wordt gezien recente berichtgeving nog een behoorlijke uitdaging.