Partnerbijdrage: Kijk jij verder dan code?

Business

Maandag 13 februari 2017 stond in het teken van de officiële start van de wervingscampagne van Ordina. Het belangrijkste doel: maar liefst 500 nieuwe medewerkers werven! De campagne is onder andere te zien langs alle grote snelwegen en stations in de Randstad en Utrecht, te horen op radio en ook online kom je Ordina tegen op jobboards, websites, Google en social media.

“De campagne getiteld: ‘Kijk jij verder dan code?’ heeft als doel om Ordina als aantrekkelijke werkgever bij potentiële ICT-kandidaten bekender maken”, zegt recruitment manager Gert-Jan van Meer.

“In onze campagne staan een aantal vacatures centraal, zoals SAP/BI Consultant en Agile Software tester, maar wij zoeken nieuwe collega’s in de volle breedte. Denk aan Java-developers, .NET-developers, PMO’ers, business consultants, SAP-consultants. We zoeken vooral mensen die willen werken aan IT-projecten die er echt toe doen. Die dus niet alleen maar kijken naar een IT-oplossing, maar vooral ook de eindklant centraal kunnen zetten, zodat we IT-toepassingen kunnen ontwikkelen die ook daadwerkelijk voor mensen gaan werken.”

“We willen op een laagdrempelige manier in contact komen met mensen om te kijken of ze passen bij Ordina en of Ordina bij hen past”, aldus Gert-Jan. “Op deze manier is de campagne ook tot stand gekomen; niet alleen roepen dat je vacatures hebt, maar juist verder kijken dan de “technical skills”; het gaat om de persoon erachter.

En wij willen juist ook het persoonlijke contact aangaan met mensen die geïnteresseerd of enthousiast zijn geworden naar aanleiding van de campagne. We hebben er zelfs een apart nummer voor in het leven geroepen.”

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie? Kijk dan eens op jebentwatjebijdraagt.nl of werkenbijordina.nl en zie welke mogelijkheden wij bieden.