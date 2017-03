Techzine is mediapartner van de IT-Carrièrebeurs

Business

We kunnen officieel bekendmaken dat Techzine een samenwerking is aangegaan met de IT-Carrièrebeurs. Techzine is mediapartner geworden van de IT-Carrièrebeurs en zal zijn steentje gaan bijdragen aan deze beurs voor IT’ers.

De komende weken zal Techzine content gaan verzorgen rond de IT-Carrièrebeurs, maar zal daarnaast ook zelf aanwezig zijn op de IT-Carrièrebeurs met een volledige stand. Techzine zal op de stand een experience zone bieden waar de laatste nieuwe producten zijn te zien. Welke producten we precies gaan tonen is nog niet bekend, we zijn momenteel in gesprek met fabrikanten en partners.

Geef je carrière een boost

Ben je werkzaam in de IT en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Of studeer je momenteel aan een IT-opleiding en weet je nog niet welke kant je precies op wil? Neem dan het heft in eigen hand en kom naar de IT-Carrièrebeurs. Je kan hier in gesprek met verschillende werkgevers en zien wat voor banen er momenteel worden aangeboden, met een beetje geluk kan je zelfs een baangarantie scoren. Daarnaast kan je natuurlijk gezellig op de Techzine-stand een praatje komen maken en nieuwe innovatieve IT-producten bekijken.

Bezoek Techzine op de IT-carrièrebeurs

Sinds de introductie van de nieuwe website vorig jaar september, hebben we onze strategie verder aangepast in de richting van de zakelijke IT-markt. Met de aanstelling van onze nieuwe hoofdredacteur, Sander Almekinders, in december en het binnenhalen van nieuwe freelancers timmeren we hard aan de weg om dè zakelijke IT-uitgever van Nederland te worden. Om onze groei te versnellen gaan we niet zitten wachten tot alle IT’ers ons hebben gevonden, maar zoeken wij de IT’ers bewust op, door op dit soort evenementen aanwezig te zijn. Vorig jaar waren we al aanwezig op de Microsoft TechDays, nu op de carrièrebeurs. Tot slot moeten we onze slogan natuurlijk waarmaken; “Techzine – Brings Tech to Life”.

De IT-carrièrebeurs wordt later deze maand op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart georganiseerd in de Amsterdam RAI.

Schrijf je nu in om gratis de IT-Carrièrebeurs te bezoeken.