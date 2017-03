Accenture meer dan consultancy, interview met Mike Sutcliff

Services

Op het Mobile World Congress in Barcelona gingen we op bezoek bij Accenture en hadden we een interview met Mike Sutcliff, een man die al 30 jaar in dienst is bij Accenture en op dit moment de positie van Global Chief Digital bekleedt bij Accenture Digital. Hij gaf ons vooral een kijkje achter de schermen bij Accenture, hoe ze werken en wat hun uitdagingen zijn.

Accenture is een bedrijf dat door de meeste mensen in de consulting hoek wordt weggezet. Met zo’n 400.000 werknemers en een omzet van 34 miljard dollar biedt het bedrijf echter behoorlijk wat meer aan dan alleen advies. Accenture bestaat uit een hoop verschillende divisies; strategy, consulting, digital, technology, operations en industries. Allemaal hebben ze hun eigen taken en focusgebieden.

Accenture is een bedrijf dat alles op maat levert aan zijn klanten, zodra een bedrijf ervoor kiest om gebruik te maken van de diensten van Accenture wordt er goed in kaart gebracht welke behoeftes een bedrijf heeft, welke problemen er moeten worden opgelost en welke kennis er nodig is om het bedrijf te helpen. Zodra dat duidelijk is gaat Accenture een team samenstellen dat zich volledig op de klant in kwestie zal richten. Er worden, indien nodig, werknemers van Accenture over de hele wereld bij elkaar gezet om het perfecte team te vormen om de behoeftes van de klant in te vullen. Accenture schroomt niet om een werknemer een aantal maanden per jaar in een ander land aan het werk te zetten omdat dat nodig is voor een specifieke klant.

Werknemers van Accenture die in dit soort projectgroepen zitten, werken ook maar aan één klant tegelijk. De klant krijgt de volledige aandacht van het hele team, waardoor het in staat is om ook echt antwoorden en oplossingen te realiseren. Daarmee is ook meteen duidelijk dat de diensten van Accenture niet voor iedereen zijn weggelegd, Accenture richt zich wereldwijd op de Fortune top 1000 bedrijven. Als MKB’er ben je bij Accenture in veel gevallen dan ook niet aan het goede adres.

Bovenop alle nieuwe technologie

Bij Accenture houden ze nieuwe technologieën uiteraard goed in de gaten, of het nou gaat om Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Big Data, Blockchain, Chatbots of Cloud. Het bedrijf neemt personeel aan uit alle werelddelen en met allerlei verschillende kwaliteiten. Daarnaast zoeken ze ook specifiek naar werknemers die veel verstand hebben van bepaalde markten of industrieën, zodat ze de klant beter begrijpen en kunnen inspelen op deze behoeftes. Wellicht verklaart dat ook meteen waarom ze maar liefst 400.000 mensen in dienst hebben.

Op dit moment wordt er fors geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie. Sutcliff zegt hierover dat deze technologie nog in de kinderschoenen staat, maar de ontwikkeling ervan wel in rap tempo toeneemt. We zien het met de spraakassistenten zoals Alexa, Google Now en Cortana, maar ook met veel andere toepassingen.

Accenture gebruikt AI al om realtime videobeelden te analyseren om daar vervolgens weer analyses op los te laten. Accenture Analytics is een hele aparte divisie binnen het bedrijf die uit elke mogelijke activiteit gegevens kan halen, zeker met de komst van AI. Een goed voorbeeld hiervan is volgens Sutcliff te zien bij sportwedstrijden. Accenture gebruikt bij basketbalwedstrijden in de Verenigde Staten al allerlei statistieken en feiten om fans bezig te houden in de rust.

Bij rugby gaat het bedrijf nog een stap verder. Daar gaan de realtime video-analyses zover, dat ze allerlei statistieken kunnen tonen over twee individuele spelers, die elkaars directe tegenstander zijn, en toont het aan welke van de tweede in deze wedstrijd de betere is. Nu zijn basketbal en rugby misschien niet de meest populaire sporten in Nederland, maar zoiets kan ook eenvoudig doorgetrokken worden naar het voetbal. Dat je tijdens de wedstrijd exact kan zien hoeveel beter de linksbuiten van de ene partij is ten opzichte van de rechtsback van de andere partij, of vice versa.

Accenture beschikt nu al over de mogelijkheden om dit soort complexe realtime analyses te doen, het is slechts een kwestie van tijd voordat we dit veel breder gaan zien.

Apps op maat

Kunstmatige intelligentie is echter maar een van de vele oplossingen, de afgelopen jaren heeft het bedrijf vooral veel apps op maat ontwikkeld voor allerlei bedrijven. In 2016 ontwikkelde Accenture meer dan 1000 enterprise-apps voor bedrijven die in veel gevallen specifiek werden ontworpen om met legacy-systemen van het bedrijf overweg te kunnen. Het zijn dus geen apps die je terug gaat zien in de App Store, maar die specifiek binnen een bedrijf worden uitgerold om overweg te kunnen met de bestaande infrastructuur en oplossingen en bijvoorbeeld net dat stukje extra mobiliteit kunnen bieden.

Hierin is Accenture volgens Sutcliff echt de specialist en kan het apps ontwikkelen die helemaal geoptimaliseerd zijn voor de eindgebruiker. Het kan echter ook zijn dat Accenture eigenlijk voor de klant van zijn klant bezig is, bijvoorbeeld door het aanbieden van beter onderwijs, waarbij een app wordt ontwikkeld voor een universiteit die weer door de studenten wordt gebruikt, of een app waarmee patiëntinformatie is op te vragen bij een dokter of ziekenhuis.

Open ecosysteem en werken met alle platformen

Accenture werkt verder met een open ecosysteem en met alle platformen. Waar je nog weleens ziet dat enterprise organisaties zich verbinden aan één enkel platform, kiest Accenture ervoor om alle platformen te ondersteunen. Het bedrijf is dan ook een van de grootste partners van vrijwel alle techgiganten, waaronder Amazon, Cisco, Facebook, Google, IBM, Microsoft, Salesforce en SAP.

Dat betekent dus dat als een bedrijf een specifieke behoefte heeft op platformen van een van eerdere genoemde bedrijven, deze helemaal op maat kan worden gebouwd en geïntegreerd. Hetzelfde geldt voor het gebruik van clouddiensten of een migratie naar de cloud. Of het nou gaat om Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure of wellicht een combinatie van die drie, het is allemaal mogelijk. Accenture heeft voor al die platformen de specialisten in huis.

Wat we verder te weten kwamen is dat Accenture een van de grootste gebruikers is van Office 365, als het niet de grootste is. Alle werknemers beschikken over een Office 365-account en kunnen op die manier samenwerken. Office 365 wordt inmiddels door enorm veel bedrijven gebruikt, omdat het veel toegevoegde waarde biedt en bedrijven efficiënter (samen) laat werken. We hebben recent ook een artikel gepubliceerd waarin we uitleggen hoe je kunt overstappen naar Office 365. Bij Accenture hebben ze op veel kantoorlocaties inmiddels ook de beschikking over een Microsoft Surface Hub (review) waardoor vergaderingen zowel fysiek als digitaal veel beter zijn te volgen.

Alles bij elkaar is Accenture volgens Sutcliff een van de meest innovatieve bedrijven ter wereld. Dat zien we alleen niet direct (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amazon, Google en Microsoft) omdat alle producten op maat worden gemaakt voor de enterprise-markt.