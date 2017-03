Veel mooie IT-werkgevers aanwezig op IT-carrièrebeurs

Business

Op 17 en 18 maart vind de IT-carrièrebeurs weer plaats in de Amsterdam RAI, tijdens deze beurs zijn er weer flink wat mooie werkgevers aanwezig. Als IT’er is dit de perfecte kans en gelegenheid om je IT-carrière een boost te geven. Je kan namelijk direct in gesprek met deze bedrijven over hun openstaande vacatures en of je binnen hun profiel past. We hebben op de redactie even een lijstje gemaakt met de mooiste IT-bedrijven die aanwezig zijn met een eigen stand op de IT-carrièrebeurs.

Over het totaal aantal IT-bedrijven op de IT-carrièrebeurs valt niet te klagen, ook dit jaar zal de beursvloer weer goed gevuld zijn en zijn er allerlei verschillende soorten IT-bedrijven aanwezig. We zien wel als we de lijst met bedrijven bestuderen dat er bekende maar ook minder bekende partijen tussenzitten. Niet alle bedrijven zullen ook even bekend zijn. Dat is echter iets wat in de IT een kans is, want met zoveel startups kunnen er ook pareltjes tussen zitten, waar je eigenlijk gewoon deel van uit moet maken. We hebben op de redactie even een selectie gemaakt van wat wij de mooiste merken vinden en waar veel IT’ers waarschijnlijk graag bij aan de slag gaan.

ASML

Capgemini

CGI

Deloitte

Eneco

ExxonMobil

KPN Consulting

Maandag

Mammoet

Ministerie van Defensie

Ordina

Rijksoverheid

Sogeti

TNO

Young Capital

De volledige lijst is hier te bekijken.

Naast deze verkorte lijst zijn er ook nog een zestal gemeenten aanwezig, die vaak voor grote uitdagingen staan en die vaak goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. Tot slot is natuurlijk Techzine zelf ook aanwezig met een forse stand, wij bieden als mediapartner een experience zone waar je de laatste nieuwe IT-producten kan bekijken en ervaren. De beurs is dan ook prima te combineren, even langs een aantal potentiële werkgevers, en even bij Techzine op de stand een praatje komen maken en kijken naar de laatste nieuwe technologie.

Het mooiste aan de carrièrebeurs vinden wij dat je direct met al deze bedrijven in gesprek kan over hun openstaande vacatures en uitdagingen. Hierdoor kan je al proeven van de bedrijfscultuur en wat ze eventueel te bieden hebben, zonder dat je CV ergens op een stapel belandt en je daarna op gesprek moet komen in een kale vergaderruimte. Het is op zo’n beurs allemaal wat vrijblijvender en relaxter. Zeker als je een stap voorwaarts wil maken in je carrière of nog aan je carrière moet beginnen is deze beurs ideaal om je te oriënteren.

De IT-carrièrebeurs wordt later deze maand op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart georganiseerd in de Amsterdam RAI.

