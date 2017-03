Overal betalen met je smartphone is dichterbij dan je denkt

Apps & Software

Vorige week was Techzine aanwezig op het Mobile World Congress en daar hebben we allerlei bedrijven bezocht. Waaronder ook Mastercard en Visa, twee partijen waar we eigenlijk elk jaar wel even langslopen om te kijken wat ze nu weer bedacht hebben. Dit jaar werd ons duidelijk dat de pinpas en creditcard snel worden vervangen door onder andere onze smartphone. Betalen met je smartphone is dichterbij dan ooit.

Betalen met je smartphone is natuurlijk niet nieuw. In veel landen is al enkele jaren Apple Pay of Samsung Pay beschikbaar. Feit is echter dat dit technologiebedrijven zijn die het mobiel betalen als iets extra’s zien en waarbij de focus meer ligt op bijvoorbeeld de smartphones zelf waar het toch om draait. Als je vervolgens gaat kijken naar bedrijven als Mastercard en Visa dan zie je dat die een duidelijke focus hebben. Zij faciliteren al een groot deel van het wereldwijde betalingsverkeer en zien ook dat zij moeten innoveren met nieuwe betaalmogelijkheden.

We hebben beide bedrijven bezocht en kregen voor een deel overlappende verhalen te horen. Beide demonstreerde nieuwe betaalmogelijkheden, zodat je bijvoorbeeld vanuit je auto kan betalen bij een benzinepomp (iets wat Visa het Everywhere Initiative noemt), of dat een Uber-chauffeur sneller zijn geld kan ontvangen. Allemaal leuke innovaties die voor een deel voortkomen uit het feit dat de API beschikbaar is voor ontwikkelaars, die er dus de nodige nieuwe betaalmethodes mee kunnen ontwikkelen.

Betalen met je smartphone kan echt heel eenvoudig

MasterCard heeft zijn MasterPass verder doorontwikkeld en gaat dit nu opnieuw in de markt gezet. Hierin kan je al je credit- en debitkaarten toevoegen, mits je bank het ondersteunt. Vervolgens kan je met je Android-smartphone overal contactloos betalen, zolang de betaalterminal maar contactloos betalen ondersteunt. De NFC-chip in de iPhone is nog steeds voorbehouden aan alleen Apple, dus Apple-gebruikers hebben pech.

Het contactloos betalen is echter maar één van de vele betaalopties. Zo heeft MasterPass ook integratie voor webwinkels, waardoor als je online aan het shoppen bent je ook kan afrekenen met MasterPass. Bij het afrekenen op de website verschijnt er een paar seconde laten een verzoek van de MasterPass-app op je smartphone of je wilt betalen, met één druk op de knop is de betaling vervolgens geregeld. Na de demonstratie gezien te hebben en de eenvoud ervan zijn we toch wel overstag gegaan. Het is echt nog sneller en eenvoudiger dan bijvoorbeeld iDeal. Verder is het ook allemaal extreem veilig opgezet, zodat je betaalgegevens niet in de verkeerde handen terecht komen. MasterPass bestaat al sinds 2013, maar met alle innovaties van de laatste jaren heeft MasterCard weer grote stappen voorwaarts gezet om de dienst nog beter te maken.

“Weg met die pinpas, ik wil betalen met mijn smartphone”

Betalen met een pinpas is echt ouderwets aan het worden, we zien dan ook al initiatieven bij banken om zelf ondersteuning te bieden voor mobiel betalen met je smartphone. Zo kan je dit bij ING uitproberen, de eerste zes maanden is dat gratis en als je eraan gewend bent moet je 50 cent per maand betalen. Wij zijn van mening dat dit niet de juiste manier is, innoveren over de rug van je klant. Daarnaast wordt in Nederland ook nog steeds het hinderlijke limiet gehanteerd van 25 euro per betaling of 50 euro in totaal, voordat je weer je pincode op een terminal moet invullen. We snappen dat dit bij een contactloze betaalpas nodig is, maar bij een smartphone kan je je identiteit verifiëren via de vingerafdrukscanner of een pincode op het toestel.

Wat ons betreft wordt het tijd dat de Nederlandse banken op korte termijn overstag gaan en een dergelijke oplossing van MasterCard en Visa gaan omarmen. Dan kunnen we binnenkort allemaal onze credit- en debitkaarten thuis in een la gooien en gewoon overal met onze smartphone betalen. Of het nou in een restaurant, benzinepomp of bij Zalando is.

Smartphone betalen al wel mogelijk bij Vodafone

Als je niet kan wachten met het overzetten van al je credit- en debitkaarten naar je smartphone is er op dit moment één oplossing beschikbaar. Je moet daarvoor wel klant zijn bij Vodafone, want anders werkt het niet. Vodafone biedt op een select aantal Android-toestellen in combinatie met Visa de Vodafone Wallet. Hiermee is het al mogelijk om in elk geval contactloos te betalen. Het limiet van 25/50 euro wordt omzeilt door twee keer je smartphone langs een betaalterminal te halen. Het biedt verder nog geen integratie met webwinkels, maar het is een begin naar het echte smartphone-betalen. Verder rekent Vodafone in tegenstelling tot de ING geen extra kosten.

Blik in de toekomst bij Visa

Op de stand bij Visa konden we dus zoals gezegd zien wat je als ontwikkelaar aan mogelijkheden hebt als je met de API van Visa aan de slag gaat. Daarnaast had het bedrijf ook enkele wat meer futuristische diensten te tonen. Allereerst zagen we Visa Checkout in combinatie met een Gear VR-bril. In de demo die wij hebben gedaan kun je virtueel naar een Formule 1-race toegaan en daar kaartjes voor kopen, evenals de nodige extra’s zoals petjes en dergelijke. De selectie doe je door langere tijd naar de virtuele knoppen te kijken, betalen doe je aan het einde door een vooraf ingesproken zinnetje uit te spreken. Visa Checkout herkent je stem en rondt de betaling af.

De tweede blik in de toekomst kregen we elders op de stand van Visa, waar we een demo kregen van een dienst waarmee je de hotspots in een stad eenvoudig kunt achterhalen op basis van de Visa-betalingen die er gedaan zijn. Je kunt ook nog onderscheid maken tussen uitgaan, zakelijke lunch, uitgebreid dineren, etc.