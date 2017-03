Hoe blijf je altijd en overal goed mobiel bereikbaar?

Services

We zijn de afgelopen jaren steeds afhankelijker geworden van onze smartphone. Je smartphone vergeten doe je eigenlijk nooit. Altijd en overal goed bereikbaar zijn is ook heel belangrijk geworden, maar wat kan je er nou eigenlijk zelf aan doen om goed bereikbaar te zijn?

De redenen om overal goed bereikbaar te zijn zal van persoon tot persoon verschillen. Voor de ene persoon zal de belangrijkste reden zijn omdat de kinderen op het kinderdagverblijf of op school zitten, terwijl de ander zijn smartphone zakelijk gebruikt of misschien wel ondernemer is, de smartphone is dan verantwoordelijk voor het directe contact met de klant. Natuurlijk wil je ook in direct contact blijven staan met vrienden en familie via Facebook, Instagram en WhatsApp. Je smartphone hoort bij je dagelijkse routine en zonder voel je je toch wat naakt.

Smartphone

Goed bereikbaar zijn, of het nou telefonisch, via WhatsApp of per e-mail is, is afhankelijk van een aantal factoren. Te beginnen met de smartphone zelf, hoe goed je bereikbaar bent is ook deels afhankelijk van de gekozen smartphone.

Zo beschikt een nieuwe smartphone vaak over een betere verbinding met het mobiele netwerk. Elk jaar verschijnen er nieuwe smartphones met nieuwe mobiele processoren, daarin zit vaak ook het 4G-modem verwerkt en de ontwikkeling daarvan heeft niet stil gestaan. De afgelopen jaren zijn in Nederland een viertal 4G-netwerken uitgerold waar deze modems goed mee overweg kunnen. Alle grote providers hebben een eigen 4G-netwerk en sommige ondersteunen ook al 4G+ (LTE Advanced), een nog snellere variant van 4G. Als je nog niet beschikt over een smartphone met 4G-ondersteuning dan is het wel echt tijd om te gaan upgraden.

Een andere reden om te upgraden naar een nieuwe smartphone kan de gebrekkige hardware zijn. Als je veel e-mails ontvangt of gebruikt maakt van veel verschillende apps, maar je opslagcapaciteit, processor of werkgeheugen laat te wensen over dan kan dat zorgen voor veel frustraties. Het hebben van te weinig opslagcapaciteit of een smartphone die niet vooruit te branden is zorgt niet voor een goede bereikbaarheid.

Nieuwe smartphone?

Hoewel het aanschaffen van een nieuwe smartphone geld kost, hoeft dit niet per definitie heel duur te zijn. Tegenwoordig zijn er al hele mooie midrange-smartphones te verkrijgen voor een aantrekkelijke prijs. Tussen de 200 en 300 euro kan je al een heel goed toestel aanschaffen. Klanten van Vodafone (privé en zakelijk) kunnen eventueel gebruik maken van Vodafone Next. Hierbij kan je vanaf 4 maanden je bestaande toestel inruilen en je huidige abonnementen openbreken en verlengen voor 24 maanden inclusief een nieuw toestel. Hoeveel je moet bijbetalen is afhankelijk van de waarde van je huidige toestel en hoelang je huidige abonnement nog loopt. In veel gevallen is het goedkoper dan een nieuw midrange-smartphone, we lieten hier al eens een berekening op los in een artikel over wat je moet doen als je smartphone gestolen of kapot is. Ook dan kan Vodafone Next uitkomst bieden.

Goed bereikbaar zijn in huis, op het platteland of in het grensgebied.

Alle telecomproviders in Nederland beschikken over een landelijk dekkend netwerk. Dat betekent dat vrijwel iedereen goed bereik zou moeten hebben met het mobiele netwerk. In de praktijk zien we echter dat in goed geïsoleerde huizen het mobiele netwerk moeite heeft om ook binnenshuis goede dekking te bieden. Ook op het platteland en in het grensgebied zijn met regelmaat nog weleens zones waar het bereik te wensen over laat. Als je in zo’n gebied woont kan dat heel vervelend zijn. Gelukkig is er een oplossing of is er een oplossing op komst. Vodafone heeft inmiddels bellen via WiFi uitgerold in Nederland, andere providers onderzoeken deze mogelijkheid nog. Je smartphone gebruikt dan je lokale WiFi-netwerk om via het internet te verbinden met de provider en een telefoongesprek op te zetten. Dit gebeurt in een fractie van een seconde en daar merk je verder niets van. De persoon die je belt merkt er ook niets van, het bellen werkt verder precies hetzelfde. Om gebruik te maken van bellen via WiFi moet je wel een toestel hebben dat dit ook ondersteund. Bekijk hier de toestellen die dit ondersteunen.

Ook goed bereikbaar zijn in Europa

Goed bereikbaar zijn in Nederland is natuurlijk nog maar het begin, als je de grens over rijdt of even een citytrip doet, privé of voor het werk, wil je natuurlijk ook goed bereikbaar blijven. Later dit jaar wordt roaming eindelijk vrijgegeven in Europa en kunnen we in heel Europa bellen, sms’en en internetten zonder extra kosten. Tot die tijd is het echter nog niet zo’n feest, tenzij je bij een provider zit die hier al een voorschot op heeft genomen en roaming nu al heeft afgeschaft. Hiervoor kan je beste even de klantenservice bellen van je provider, want dit is vaak afhankelijk van je contract en ingangsdatum.

Conclusie

In de basis komt het dus neer op een goede smartphone, een goed overwogen keuze welke provider je neemt en welke voordelen een abonnement biedt, bijvoorbeeld (tijdelijk) onbeperkt data of een niet goed geld terug netwerkgarantie. Eventueel kan een goed draadloos thuisnetwerk ook zorgen voor een betere bereikbaarheid. Vanaf 15 juni zijn de roamingkosten volledig afgeschaft in Europa, tot die tijd is het goed om je ogen open te houden voor provider(s) die eerder overstag (zijn) gaan.