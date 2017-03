Bezoek Techzine op de carrièrebeurs

Business

Vrijdag en zaterdag is het zover, dan vindt weer de Nationale Carrièrebeurs plaats in de Amsterdam RAI. Onderdeel van dit evenement is de IT-carrièrebeurs waar Techzine dit jaar deel van uitmaakt. Als mediapartner zijn wij aanwezig met een grote stand waarop we een experience zone bieden met allerlei producten en waar je natuurlijk in gesprek kan met de mensen achter Techzine.

Heb je dit weekend nog geen plannen of ben je vrijdag toevallig vrij, kom dan gezellig naar de Amsterdam RAI. Tijdens de carrièrebeurs zijn er allerlei workshops die zowel je carrière als je IT-kennis kunnen verbeteren. Ook kan je direct in gesprek met tientallen werkgevers die allemaal mooie openstaande vacatures hebben. Wellicht is het tijd om een nieuwe stap te zetten in je carrière en weet je niet zo goed hoe, dan is de carrièrebeurs zeker een geschikt evenement om te zien wat voor mensen momenteel erg gewild zijn en in hoeverre jij in dat straatje past.

Ook als je nog studeert en pas over een aantal maanden klaar bent, kan je alvast in contact komen met potentiële werkgevers, wellicht weet je al een baan te scoren voordat je klaar bent met je studie. Verder is het natuurlijk gewoon altijd leuk om even bij Techzine langs te komen, dus hou je niet in en kom gezellig langs.

Om de carrièrebeurs te bezoeken kan je natuurlijk een kaartje aan de deur kopen, maar je kan ook gewoon gratis binnenkomen, door je via onderstaande link in te schrijven.

Schrijf je nu in om gratis de IT-carrièrebeurs te bezoeken.