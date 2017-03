Western Digital toont WD Black PCIe NVMe SSD op CeBIT

Hardware

De afgelopen dagen was Techzine wederom op reis om een bezoek te brengen aan verschillende fabrikanten. Deze keer deden we de CeBIT aan en daar waren we op de stand van WD en SanDisk, wat tegenwoordig allebei onderdeel is van Western Digital. Daar toonde het bedrijf ons de nieuwe WD Black PCIe NVMe SSD.

Western Digital is met de overname van SanDisk ineens een van de grotere spelers op de markt voor SSD’s en flashgeheugen. Hoewel WD het niet met zoveel woorden zal toegeven, is ervoor gekozen om zo snel mogelijk een assortiment WD SSD-producten in de winkel te leggen. Veel van deze producten zijn grotendeels gekopieerd uit het SanDisk assortiment.

Op zich helemaal niet erg en een stap die elk bedrijf zou maken na het doen van een dergelijke overname. Gelukkig konden we op de CeBIT kennismaken met het eerste product dat wel volledig origineel is en ontwikkeld is voor het WD-merk. Namelijk de WD Black PCIe NVMe SSD.

Deze SSD maakt gebruik van de M.2-formfactor en kan direct op het moederbord worden geprikt van nieuwe laptops en desktop-computers. De snelheden van dergelijke SSD’s komen over het algemeen ruim boven de 2000 MB/s (lezen), waarmee er een nieuwe trend is gezet in de SSD-markt. Een trend waar Samsung en Toshiba al aan mee doen maar ook WD zich nu gaat laten zien. De WD Black PCIe NVMe SSD maakt gebruik van vier PCIe-lanes en het NVMe-protocol om opslagcapaciteit te bieden met een extreem hoge snelheid. De SSD komt beschikbaar in de capaciteiten 256GB en 512GB, de verwachting is dat deze SSD rond de zomer beschikbaar zal zijn, prijzen zijn nog onbekend.

Uiteraard hebben ook gevraagd of het bedrijf al een duidelijke strategie heeft geformuleerd voor de merken WD en SanDisk, nu beide dezelfde soorten producten aanbieden en allebei een deel van de markt vertegenwoordigen. Op dit moment is er nog geen verdeling en zal WD met beide merken op de markt actief blijven, dat kan in de toekomst echter nog wel gaan veranderen. Opvallend was wel dat er voor SanDisk nog geen PCIe NVMe SSD op het programma staat, het WD-merk is duidelijk leidend in deze.

Verder is WD druk bezig met de ontwikkeling van nieuwe NAS-apparaten, die zullen later dit jaar beschikbaar komen, maar hierover wilde het bedrijf op dit moment nog niets kwijt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.