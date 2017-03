AVM introduceert nieuwe Fritz!Box 7590 op CeBIT

Hardware

AVM heeft op de CeBIT een nieuwe router gepresenteerd, namelijk de Fritz!Box 7590, een router met geïntegreerd DSL-modem. Dat AVM in de Europese markt een rol van betekenis speelt was ook meteen te merken. Bondskanselier Merkel is zelfs een bezoek komen brengen aan de stand van AVM. Goede aandacht voor het bedrijf, maar het gaat ons vooral om het nieuwe product, de 7590.

AVM heeft bij de introductie van de Fritz!Box 7590 gekozen voor een nieuw ontwerp, in het verleden koos het bedrijf er altijd voor om de kleuren grijs en rood met elkaar te combineren. Dit lijkt nu verleden tijd, AVM kiest nu voor rood met wit en een wat slanker ontwerp. Natuurlijk is dit een hele verbetering, maar in Nederland zullen de meeste mensen hun routers nog steeds plaatsen neerzetten waar deze niet in het zicht staan.

De Fritz!Box 7590 beschikt over 4×4 dual band Wireless AC + N met multi-user MIMO, hierdoor komt de maximale snelheid te liggen op 1733 Mbit/s via de 5GHz-band en nog eens 800Mbit/s via de 2,4 Ghz-band. In totaal voldoende draadloze netwerksnelheid voor elk thuisnetwerk. Zoals we gewend zijn van AVM beschikt de router ook weer over de nodige extra standaarden, zoals bijvoorbeeld DECT voor vaste telefonie, maar ook voor smarthome-oplossingen. Er is nu ook ondersteuning voor het HAN-FUN protocol wat onderdeel is van DECT en waar bijvoorbeeld de smarthome-oplossingen van Panasonic gebruik van maken. Verder beschikt de router over 4 Gigabit lan-poorten en één WAN-poort. Tot slot voorziet AVM nog in twee USB 3.0-poorten om randapparatuur aan te sluiten, bijvoorbeeld een printer of externe schijf.

Mesh of geen Mesh

We hebben op de CeBIT ook nog een discussie gehad met AVM, in het persbericht laat het bedrijf namelijk weten dat de router beschikt over “mesh gemak”, door de router te combineren met een slimme range-extender die eenvoudig de instellingen van de router kan overnemen. Wij kunnen ons echter niet vinden in het gebruik van de term mesh, omdat wij van mening zijn dat de combinatie router en range extender geen echt mesh-netwerk is. Dat betekent niet dat het idee van AVM slecht is, een router met een goede range extender kan zeker voordelen bieden, maar mesh gaat een paar stappen verder, zoals bijvoorbeeld een aparte band voor onderlinge communicatie tussen de access points. AVM verdedigde zich scherp door te stellen dat de standaard daarvoor nog niet is vastgesteld.

Ook als kabelmodem

AVM zal de Fritz!Box 7590 ook op de markt brengen als Fritz!Box 6590, in dat geval is de router niet geschikt als DSL-modem, maar wel als kabelmodem. Op dit moment accepteren de Nederlandse kabelbedrijven zoals Ziggo nog niet dat je een eigen modem plaatst, maar dat duurt niet lang meer. Vanuit Europa wordt de druk opgevoerd dat providers ook modems van klanten moeten accepteren. AVM verwacht dat deze regelgeving in Nederland nog dit jaar wordt doorgevoerd en kan je er dus voor kiezen om je Ziggo-modem aan de kant te gooien en gebruik te gaan maken van een AVM-kabelmodem. Het grote voordeel hiervan is dat je sneller kan beschikken over nieuwe technologieën en in theorie ook een betere en snellere verbinding kan hebben dan met een standaard Ziggo-modem.

De Fritz!Box 7590 komt in juni op de markt voor een adviesprijs van 269 euro.