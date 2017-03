Toshiba introduceert speciale N300 HDD voor NAS-servers

Hardware

Deze week presenteerde menig IT-bedrijf zijn nieuwe producten tijdens de CeBIT in Hannover. Ook Toshiba was van de partij en daar bracht Techzine een bezoek aan om te kijken wat voor nieuws het Japanse bedrijf had te meldden. Op de NAND-markt is er nog steeds sprake van een groot te kort aan flashgeheugen maar op de HDD-markt zag Toshiba nog ruimte voor innovatie en nieuwe producten, in de vorm van de N300 HDD voor NAS-servers.

De Toshiba N300 HDD is een nieuwe type harde schijf die gebouwd is met betrouwbaarheid in het achterhoofd. Deze nieuwe serie HDD’s is uitermate geschikt voor NAS-servers en is ook al direct door QNAP gecertificeerd als een zeer geschikte HDD voor hun NAS-modellen. Volgens Toshiba is de N300-serie voornamelijk geschikt voor NAS-servers van 1 tot 8 bays. De schijven beschikken over een cache van 128MB en het zijn 7200 RPM-schijven. De HDD’s komen beschikbaar in drie formaten, namelijk 4, 6 en 8TB en moeten ergens in de komende maanden beschikbaar komen.

SSD’s

Toshiba verwacht later dit jaar weer met nieuws te komen voor de SSD-markt, op dit moment zijn er geen nieuwe SSD-producten, maar was er wel een uitgebreide demonstratie over de verschillende SSD’s die Toshiba aanbiedt en hoe deze inzetbaar zijn. Zo hebben we namelijk de SATA SSD’s gezien in een 2,5 inch behuizing, maar ook SSD’s in een 2,5 inch behuizing die gebruik maken van een SAS-interface om meer snelheid te kunnen bieden dan een SATA SSD. Natuurlijk toonde het bedrijf ook NVMe SSD’s met een M.2-formfactor, dat zijn op dit moment de snelste SSD’s. Het voordeel aan M.2 SSD’s zijn de snelheid, maar het nadeel is het feit dat het niet snel te vervangen is, het is bijvoorbeeld niet hot-swappable, wat een SAS SSD in een 2,5 inch behuizing wel is. Toshiba liet ook zien hoe verschillende SAS-poorten gecombineerd kunnen worden, om een hogere snelheid te halen. Daarmee werd snel duidelijk dat er geen toekomst meer is voor SATA. In het geval van lokale opslag de M.2-formfactor over een paar jaar leidend zijn en voor externe opslag, bijvoorbeeld in een opslagserver, zou SAS wellicht een toekomst kunnen hebben.

Lokale smartphone backup

Toshiba liet ons tot slot de Toshiba Canvio zien, een product dat we als eerder zagen tijdens de IFA vorig jaar. Toen was het product nog in ontwikkeling, maar nu is het af en verkrijgbaar in menig webwinkel. De Toshiba Canvio is een laadstation voor je Android-smartphone, maar tegelijk ook een backup-oplossing. Je kan de Canvio bijvoorbeeld op je nachtkastje zetten en zodra je je smartphone aan dit apparaat plugt, zal hij de smartphone opladen, maar tegelijk ook een backup maken van al je data. Deze data wordt opgeslagen op de ingebouwde HDD van 500GB. Voldoende om menig smartphone-backup te maken. Voor mensen die niet houden van cloudbackups een prima oplossing.

Al met al heeft Toshiba enkele innovatieve producten laten zien, maar vooral op het gebied van SSD’s lijkt het bedrijf nog flink wat in ontwikkeling te hebben, waar het op dit moment nog niets over kwijt wilde. Duidelijk een bedrijf om de komende maanden op de voet te volgen.