Konica Minolta maakt IT-beheer eenvoudig met de Workplace Hub

Vorige week waren we op bezoek bij Konica Minolta in Berlijn. Daar presenteerde het bedrijf een geheel nieuw type product. Met de Workplace Hub wil Konica Minolta een nieuwe markt gaan aanboren. Het is volgens het bedrijf een nieuwe benadering van het IT-beheer op kantoren en de manier waarop we samenwerken en gebruikmaken van externe diensten zoals Office 365 en Adobe Creative Cloud, maar ook het beheer van beveiligingssoftware en access points is niet vergeten. Het doel is het beheer simpeler te maken en een hoop werk uit handen te nemen, bij de gemiddelde MKB’er kan de IT’er nog weleens overbodig worden.

Voor Konica Minolta was vorige week alles nieuw, het product dat ze gingen presenteren was nieuw, de manier waarop de presentatie werd gehouden was nieuw, het directe gesprek met de media was nieuw, de doelgroep voor dit nieuwe product is nieuw.

Het Japanse bedrijf gooit zijn strategie om en gaat zich veel breder op de zakelijke markt richten. Op dit moment richt Konica zich vooral op de enterprisemarkt, maar dat gaat veranderen, want dit nieuwe product is echt gericht op het MKB, al kunnen veel enterprisebedrijven er ook dankbaar gebruik van maken.



Konica Minolta heeft de Workplace Hub niet helemaal zelf ontwikkeld, het werkt samen met verschillende partners, waarvan Hewlett Packard Enterprise, Microsoft en Sophos de grootste zijn op dit moment. Het nieuwe product moet de hele manier waarop we IT-beheer doen gaan veranderen, maar daarnaast ook extra diensten bieden die nu vaak vanuit de cloud worden afgenomen. Iets wat soms zeer wenselijk is, maar soms ook helemaal niet. De Workplace Hub is dan ook een totaaloplossing die allerlei producten en services combineert in één product, de Workplace Hub. De innovatie en kracht van Konica Minolta ligt vooral in het combineren van diensten en het bouwen van de juiste overkoepelende software-oplossing.