Kassa software anno 2017: doei fysieke kassa, hallo smartphone als pinpas

Veel mensen zijn die overvolle portemonnee vol pasjes die ze telkens weer meeslepen meer dan zat. Ze willen bij het winkelen slechts vergezeld worden door hun beste vriend: hun smartphone. Het is dan ook goed nieuws dat de ontwikkelingen waarmee de smartphone kan gaan dienen als betaalpas, in volle gang zijn. Via enkele aanbieders is het dit jaar zelfs al mogelijk de smartphone daadwerkelijk te gaan gebruiken als betaalmiddel.

Critici vragen zich af of dit wel veilig is. Betalen met de smartphone is een vorm van contactloos betalen. Om de risico’s te beperken is er een limiet van 25 euro ingesteld. Bij bedragen hierboven kan er niks afgeschreven worden van de bankrekening zonder de pincode. Dit is bij betalingen die met de mobiel gedaan worden, niet anders. Contactloos zakkenrollen is mogelijk, maar onwaarschijnlijk, gezien een dief zich met zijn betaalautomaat op minder dan vijf centimeter afstand van het betaalmiddel moet bevinden.

Geen reden tot angst

Ook lijken er snellere manieren te zijn voor een crimineel op dit gebied dan één voor één mensen bestelen op straat. Toch bang? Door de telefoon in aluminiumfolie te wikkelen is bescherming mogelijk tegen deze moderne zakkenrollers. Een metalen hoesje werkt natuurlijk ook. Echt nodig? In 2016 is er geen enkele Nederlander contactloos gerold, aldus de Betaalvereniging Nederland.

De verwachting is dus dat steeds meer mensen in de loop van 2017 gebruik zullen gaan maken van contactloos betalen. In de nabije toekomst zal ook de mobiele telefoon als pinpas dienst gaan doen. Op dit moment beschikken veel smartphones nog niet over een contactloze kaart. Ook bieden de banken mobiel betalen nog maar sinds kort aan. Het zal echter niet lang meer duren voordat contactloos betalen met de mobiel gemeengoed is geworden. Iedere retailer dient er dus voor te zorgen dat zijn store hier klaar voor is.

Hoe werkt pinnen via de mobiel?

Pinnen via de mobiel werkt op dezelfde manier als contactloos pinnen. Door de mobiele telefoon voor een betaalautomaat te houden, wordt de betaling via de app van de bank voltooid. De winkelier dient hiervoor uiteraard over een betaalautomaat te beschikken die contactloos betalen ondersteunt. Veel leveranciers van kassasoftware bieden tegenwoordig een dergelijke betaalautomaat, de kassa en de kassasoftware aan in een totaalpakket.

Bezitters van een iPhone kunnen op dit moment nog helemaal niks met hun mobiel op dit gebied, gezien Apple een samenwerking met een bank blokkeert. Betalen kan alleen via Apple Pay, en dit is nog niet verkrijgbaar in Nederland.

Bezitters van de nieuwere versies van Android-toestellen kunnen wel gebruik maken van de mobiele diensten die banken aanbieden, soms wel afhankelijk van de provider van het mobiele abonnement. Zo is er al de Rabo wallet, ING mobiel betalen-app en de Vodafone wallet.

Futuristisch ondernemen: zonder fysieke kassa

Het kan nog hipper en contactlozer. Amazon Go is momenteel bezig met een experiment, met als doel een winkel te realiseren zonder kassa en zonder kassamedewerkers. Afrekenen gebeurt automatisch: bij het binnenkomen van de winkel meldt de klant zich met zijn mobiel aan. Zijn mobiel is gekoppeld aan zijn Amazon-account en bij het verlaten van de winkel wordt het boodschappengeld via zijn creditcard in rekening gebracht.

Ook tools voor kassasoftware spelen in op deze moderne ontwikkelingen. Zo zijn er al SaaS-aanbieders van kassasoftware die de fysieke kassa kunnen vervangen door een kassa op een app op je mobiele apparaat, zoals een smartphone of tablet. Uiteraard werkt dit niet voor de winkeleigenaren die nog met contact geld laten betalen. Hiervoor is er uiteraard nog wel een fysieke kassa met kassalade nodig, en kan de app fungeren als mobiele Point of Sale (POS). Deze is dan wireless verbonden met de kassalade. De bon kan naar de klant toegestuurd worden via de e-mail, wat uitprinten van de bon overbodig maakt. Ook is dit vanuit CRM-oogpunt doeltreffender: zo heb je als bedrijf immers een legitieme reden om het emailadres van de klant te vragen. Zo is het doen van een gepersonaliseerde aanbieding op de bon een fluitje van een cent, en daarmee de bijverkoop of een hernieuwd bezoek geregeld.

Dag fysieke kassa, hallo smartphone!