Techniek en online boekhoudtools: waar staan we in 2017?

Door de voortschrijdende ontwikkelingen op het gebied van IT-technologie worden ook de online boekhoudtools steeds beter. Een bedrijf welke deze toepassingen slim inzet, kan hiermee concurrentievoordeel behalen door werkdruk te verminderen en loonkosten te verlagen. Ook maakt het real-time bijsturen van de resultaten mogelijk, zodat de strategische doelen kunnen worden behaald.

Over welke technologie beschikken de moderne boekhoudtools anno 2017?

1. UBL

Direct kunnen factureren aan een andere organisatie door middel van UBL-facturen kan de organisatie een grote tijdswinst opleveren. Ook is deze vorm van factureren verplicht wanneer je zaken doet met de overheid, en er komen steeds meer bedrijven bij die dit verplicht stellen. De overheid heeft ervoor gekozen factureren door middel van UBL het woord e-facturatie te geven. Dit kan verwarrend zijn: een factuur maken en deze online versturen naar een klant wordt soms ook e-factureren genoemd.

2. Automatische koppelingen

Er komen steeds meer automatische koppelingen beschikbaar voor boekhoudsoftware. Zo is er nu al een directe koppeling met de bank mogelijk, zodat bankafschriften automatisch worden ingeladen. Facturen kunnen automatisch worden ingelezen vanuit de e-mail of een scanfunctie (of natuurlijk de UBL-koppeling). Ook is er een directe koppeling met het kassasysteem mogelijk, waardoor inkomsten-, voorraad- en kasbeheer eenvoudiger worden en fouten kunnen worden voorkomen. Het kassasysteem is zowel gelinkt aan de fysieke kassa in de winkel als aan de webwinkel. Door ook het CRM-systeem te kunnen koppelen hoeven ook klantgegevens niet meer handmatig overgenomen te worden. Een boekhoudsysteem is zo steeds meer onderdeel van een integraal bedrijfsbreed ERP-systeem.

3. Analyses welke continuous asssurance mogelijk maken

Ondernemers nemen vaak geen genoegen meer met een jaarlijkse analyse, maar willen door het jaar steeds kunnen monitoren en bijsturen. Dit wordt continuous assurance genoemd, waaronder continuous auditing en continuous assuring vallen (bron: Deloitte). Hierbij is er een onderscheid te maken in boekhoudsoftware waarin standaard analyses beschikbaar zijn, en boekhoudsoftware die dit uitbreiden met een mogelijkheid tot het samenstellen van eigen analyses.

4. App voor mobiel

Door het beschikbaar stellen van financiële informatie uit de software op de mobiele telefoon, kan er real-time worden bijgestuurd op resultaten. Op deze manier kunnen problemen voorkomen worden in plaats van deze steeds ad-hoc te moeten managen. Dit kan een grote tijdsbesparing opleveren.

En hoe zit dat in de toekomst?

Experts voorspellen dat door de komst van kunstmatige intelligentie er in 2020 zo’n veertig procent van het boekhoudwerk dat nu nog handmatig gedaan wordt, verder geautomatiseerd zal zijn. Het kiezen van de slimste boekhoudsoftware kan je organisatie dus flinke besparingen opleveren. Door bij te blijven op het gebied van trends en ervaring op te doen met tools door proefabonnementen aan te vragen, zorg je dat je goed geïnformeerd blijft. Door gebruik te maken van vergelijkingssites kun je diverse online tools onderling vergelijken op functionaliteit en prijs.