Wat is een NAS-server? Wat kan je er privé en zakelijk mee?

Elke consument, ZZP’er of MKB’er die op zoek is naar een NAS, of overweegt er een te kopen, komt vroeg of laat de namen van QNAP en Synology tegen. Aangezien we recent modellen van beide fabrikanten onder handen hebben genomen, leek het ons wel eens leerzaam om de twee naast elkaar te zetten en eens te bekijken wat je nu met welk apparaat kan.

Een NAS-server is in de basis een server met een grote opslagcapaciteit. Consumentenmodellen hebben vaak twee of vier schijven, terwijl zakelijke modellen er 4, 5, 8, 12 of zelfs 24 hebben. Deze schijven configureer je bij voorkeur in een RAID-array, waardoor de data verspreid wordt over verschillende schijven en er altijd een kopie aanwezig is. Afhankelijk van het RAID-type kunnen er één of twee schijven sneuvelen voordat er data verloren gaat.

Na aanschaf en installatie van een QNAP of Synology NAS, kan je inloggen in het besturingssysteem via het control panel dat met je browser is te benaderen. Weet je het ip-adres niet van je browser, dan kan je op Windows bij ‘Deze Computer’ en ‘Apparaten’ gewoon dubbelklikken op de NAS. Mocht dat om een of andere reden niet goed werken, kan je ook gebruik maken van de QFinder-app van QNAP of van Synology Assistent die je gratis kunt downloaden van de websites van QNAP en Synology.

Het QNAP QTS-besturingssysteem is samen met DSM van concurrent Synology een van de meest uitgebreide besturingssystemen voor NAS-servers. Beide systemen lijken enorm veel op elkaar en in sommige gevallen overlappen zelfs bepaalde onderdelen elkaar qua naamgeving.

Het idee achter deze besturingssystemen is toch wel dat iedereen ermee moet kunnen werken. Met een paar muisklikken kan je de instellingen aanpassen of iets configureren en daarna in gebruik nemen. Beide worden geleverd met een basisset aan mogelijkheden en apps, maar is vervolgens nog via een applicatiewinkel, App Center of Package Center, uit te breiden met nog honderden apps.

De apps die beschikbaar zijn voor QTS en DSM lopen uiteen van populaire open source projecten, tot apps specifiek ontwikkeld voor consumenten of juist voor bedrijven, hierover later meer.

QTS en DSM zijn zoals gezegd besturingssystemen voor NAS-servers, waardoor opslag in principe de basisfunctionaliteit is, maar daar bovenop bieden beide bedrijven nog andere mogelijkheden. Zo heeft QNAP behoorlijk wat modellen voorzien van HDMI-poorten zodat je de servers ook als cliënt kan gebruiken. Daarnaast kunnen beide systemen worden gebruikt om camera’s in het netwerk te beheren, op te nemen en te analyseren.

In dit artikel gaan we dieper in op NAS-servers en de verschillende toepassingen.