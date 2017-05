Build: Windows 10 Mobile is zo dood als een pier

Business

We waren vorige week in Seattle, aanwezig op Microsoft Build en daar presenteerde Microsoft al zijn nieuwe innovaties, kregen we previews van wat er in ontwikkeling is en wat we de komende maanden kunnen verwachten. Grote afwezige tijdens deze hele week was Windows 10 Mobile, we hebben hier vragen over gesteld,we hebben ontwijkende antwoorden gekregen, nog meer vragen over gesteld, lange nietszeggende antwoorden gekregen, maar onderaan de streep is het ons wel duidelijk; Windows 10 Mobile (Windows Phone) is zo dood als een pier.

Stiekem hadden we het graag anders gezien, we hadden wel zin in een nieuwe concurrentiestrijd met Android en iOS. Feit is echter dat Windows 10 Mobile geen enkele keer is gevallen tijdens de keynotes. Er is niet over gesproken, ook Continuum is een dood gezwegen onderwerp. Microsoft wil niet meer praten over het eigen mobiele platform, want er is eigenlijk geen eigen mobiele platform meer. De telefoondivisie is uit elkaar getrokken, fabrieken verkocht, veel personeel is ontslagen of als ze wat meer geluk hadden overgeplaatst naar andere divisies. Er komen weliswaar nog wel updates voor het mobiele besturingssysteem, maar dat lijkt meer te zijn om bestaande klanten niet teleur te stellen.

Microsoft heeft bij monde van de CEO, Satya Nadella, al aangegeven dat de toekomst van de smartphone niet bij de smartphone ligt maar bij een nieuw apparaat. Hoe en wat dat precies moet worden is nog onduidelijk, dat kan nog wel een paar jaar duren. In de tussentijd heeft Microsoft een nieuwe strategie.

Microsoft wil Apple en Google verslaan op hun eigen platform

Waar we niets hebben gehoord over Windows 10 Mobile, is de nieuwe mobiele strategie van Microsoft wel heel duidelijk gecommuniceerd tijdens Build. Microsoft wil aanwezig zijn op het apparaat van de mobiele gebruiker. Welk besturingssysteem hierop draait is niet van belang. Op dit moment is dat vooral Android en iOS en op die platformen wil Microsoft dan ook overduidelijk aanwezig zijn. De ambitie gaat echter verder dan Office, OneDrive en Skype.

Microsoft heeft een flink aantal diensten waarmee het gebruikers aan zich weet te binden. Zo maken veel mensen gebruik van Office 365 (100 miljoen betalende gebruikers), maar ook Cortana wordt steeds populairder (140 miljoen maandelijkse gebruikers), in Nederland is dat nog wat lastig voor te stellen want ondersteuning voor onze taal ontbreekt nog. Microsoft gaat die mobiele gebruikersgroepen nu proberen warm te maken voor andere Microsoft-diensten. Met de aankomende innovaties wil Microsoft nog dominanter worden op de mobiele platformen van Apple en Google. Je hebt de apps van Apple en Google namelijk helemaal niet nodig, dit bewees Nadella al eens door een iPhone te presenteren waarbij hij alleen de telefoon- en berichten-app van Apple gebruikte, de rest was vervangen door Microsoft-apps. Hij noemde dit toen een iPhone Pro.

De afgelopen jaren hebben we natuurlijk al de invasie gezien aan Microsoft apps op mobiele platformen, die ook in menig toplijstje van de applicatiewinkels zijn te vinden. Word, Excel, Powerpoint, OneDrive, OneNote, Skype, Wunderlist, Cortana, allemaal apps die stuk voor stuk enorm populair zijn.

Microsoft gaat de komende tijd verder, het bedrijf gaat ervoor zorgen dat Android en iOS perfect kunnen samenwerken met Windows 10-pc’s. Het enige wat je hiervoor zal moeten doen is een aantal Microsoft-apps installeren en die bestaande Apple- en Google-apps overbodig gaan maken.

In het artikel over de Windows 10 Fall Creators Update hebben we al enkele features uitgelicht die ook mobiel beschikbaar gaan komen. Wat te denken van de Timeline, waarbij het mogelijk is om te zien welke websites je in het verleden hebt bezocht, aan welke documenten je hebt gewerkt en met wie je een e-mail conversatie hebt gehad. Het is een geavanceerde zoekfunctie die al je activiteiten inzichtelijk maakt via de Microsoft Graph, zodat je eenvoudig alles terug kunt vinden. Met een speciale SDK komt de Microsoft Graph ook naar Android en iOS. Bestaande Microsoft-apps gaan hier gebruik van maken, maar ook andere ontwikkelaars kunnen de Graph gaan gebruiken.

Verder wordt het mogelijk om zaken te kopiëren en te plakken van een mobiel apparaat naar een pc of vice versa. Het zogenaamde Cloud Powered Clipboard. Je kan eenvoudig teksten maar ook afbeeldingen kopiëren vanaf een Android-smartphone of iPhone naar je pc. Hiervoor moet je wel het Swiftkey-toetsenbord installeren, een innovatief mobiel toetsenbord wat door Microsoft is gekocht en wat zeker geen straf is om te gebruiken.

Schakelen tussen apparaten en besturingssystemen

Met de nieuwe Fall Creators Update zal het ook eenvoudiger worden om verder te werken, wanneer je wisselt van apparaat (en besturingssysteem). Als je een website aan het bekijken was, of een e-mail aan het opstellen, of misschien wel een spreadsheet aan het bijwerken, als je vervolgens wisselt van apparaat zal Cortana je vragen of je soms verder wilt werken aan het document of e-mail, of misschien de website verder wilt lezen op het nu actieve apparaat. Deze overgang gaat echt enorm soepel, de juiste applicaties worden automatisch opgestart en documenten geopend. Het enige wat hiervoor vereist is, is een Microsoft Account en een internetverbinding.

Zodra de Windows 10 Fall Creators Update is uitgerold dit najaar zal het aantal mobiele gebruikers van Microsoft-diensten ongetwijfeld gaan toenemen. Microsoft heeft de smartphone namelijk opgenomen in het Instellingen-menu, Microsoft gaat binnen Windows 10 zijn mobiele applicaties promoten op Android en iOS. Het gaat gebruikers actief informeren over de mogelijkheden.

Microsoft is nu puur een online dienstverlener

De techgigant uit Redmond is niet langer het bedrijf dat Windows en Office ontwikkeld en zijn centen verdiend met licenties. Het is een echte online dienstverlener en elk nieuw product is daarop gericht. De Azure Cloud is de absolute melkkoe van het bedrijf, daarop zitten flinke marges en is de komende jaren nog een enorm groei potentieel. Daarna volgen Office en Windows en dat zal de komende jaren verder worden uitgebouwd, waaronder met apps op Android en iOS.

Toekomst op mobiel?

Een weekje op bezoek bij Microsoft heeft ons veel geleerd, de toekomst op mobiel ligt voorlopig bij Android en iOS. We zeggen voorlopig omdat we vanuit meerdere hoeken horen dat de smartphone een tijdelijke fase is. Meerdere experts denken dat de smartphone uiteindelijk zal worden vervangen door iets anders, wat dat gaat worden is onduidelijk, maar tot die tijd zullen Android en iOS de markt domineren.

De CEO van Microsoft, Satya Nadella, is een van de mensen die hiervan is overtuigd. Nadella is iemand die we op de redactie in elk geval hoog hebben zitten. Hij heeft in een paar jaar tijd meer voor elkaar gekregen dan Steve Ballmer in tien jaar tijd als CEO bij Microsoft. De techreus uit Redmond is weer innovatief, kan weer concurreren met startups als aantrekkelijke werkgever, en leeft meer dan ooit in de techscene, maar Windows 10 Mobile (Windows Phone), dat is zo dood als een pier. Rust zacht…