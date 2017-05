Microsoft Build 2017 in twee minuten inclusief overzicht

Business

Ter afsluiting van het Microsoft Build 2017 evenement hebben we alle foto’s en video’s samengevoegd in een korte video. Hierdoor kan je een impressie krijgen van Build 2017. Nasst het Build-evenement hebben we ook nog een rondleiding gehad op de Microsoft Campus in Redmond, die is ook terug te zien in de video.

De afgelopen week hebben we jullie overladen met Microsoft nieuws, dat is het gevolg als we de hele week aanwezig zijn op de ontwikkelaarsconferentie van Microsoft. Alle plannen voor de komende maanden, voor zover die bekendgemaakt mochten worden, zijn gepresenteerd. Er was vooral veel nieuws voor ontwikkelaars maar ook rond de nieuwe Windows 10 Fall Creators Update en de mixed reality-headsets.

In onderstaande video is in twee minuten een impressie te bewonderen van onze activiteiten:

Hierin zie je onder meer, het gebouw waar de keynotes en beurs werden gehouden, de openingskeynotes van beide dagen, een onderwijsproject met een robothand van karton en rietjes, uiteraard de beursvloer waar kennisgemaakt kon worden met allerlei implementaties en partners, en tot slot de mixed reality demoruimte.

Daarna volgt de campus tour, met onder andere Lake Bill, vernoemd naar Bill Gates, waar vroeger barbecues werden georganiseerd bij een grote productlancering. De kantoren en restaurants van Microsoft. Er werken dagelijks zo’n 40.000 mensen op de campus die allemaal een keer moeten eten. Microsoft probeert dit zo groen mogelijk te doen, door zelf sla te kweken en afspraken te maken met boeren uit de omgeving.

Tot slot een overzicht van alle artikelen rond Build 2017:

Als je dit allemaal hebt gelezen, heb je niets gemist van Build 2017. Tijd voor ons om weer met andere merken aan de slag te gaan.