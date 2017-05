VeeamON 2017: Veeam Software wordt een ‘cloud company’

Apps & Software

We hebben het hier op Techzine regelmatig over de stormachtige ontwikkelingen van de ‘cloud’ gedurende de afgelopen jaren. De groei die partijen zoals Amazon met AWS en Microsoft met Azure doormaken is enorm. Dit heeft ook zo zijn gevolgen voor bedrijven die zich traditioneel niet per se op de cloud richtten. Veeam Software (vanaf hier simpelweg aangeduid als Veeam) is hier een goed voorbeeld van. Wij waren vorige week aanwezig bij het VeeamON-event dat Veeam ieder jaar organiseert. Daar werden de laatste ontwikkelingen rondom de software die het bedrijf levert uit de doeken gedaan. De naar onze mening belangrijkste aankondigingen hebben we vorige week al in twee nieuwsberichten met jullie gedeeld. Uit de aankondigingen en gesprekken die we hadden tijdens het event, werd echter ook duidelijk dat Veeam meer en meer een bedrijf wordt dat zich richt op de cloud.

Veeam is vanaf het begin een bedrijf geweest waarbij het draait om availability. Hiermee wordt bedoeld dat data en processen beschikbaar moet zijn en blijven. Gebeurt er iets waardoor een datacenter plat ligt, dan moet dit uiteraard zo kort mogelijk duren. Veeam heeft zich sinds haar oprichting in 2006 op dit aspect gericht, het zo snel mogelijk ‘online’ krijgen van het datacenter op het moment dat zoiets gebeurt.

Veeam kan in ieder geval op papier goede cijfers laten zien. 74 procent van Fortune 500 (de lijst met de 500 grootste Amerikaanse bedrijven) gebruikt producten van Veeam. Het lukt het bedrijf om 4000 nieuwe klanten per maand aan het portfolio toe te voegen. Daarbij liet Veeam cijfers zien waaruit blijkt dat het een Net Promoter Score (NPS) heeft die 2 keer hoger ligt dan die van andere bedrijven in de branche (zie foto hierboven). Kort door de bocht geeft NPS aan hoe populair een merk is. In bovenstaande foto vergelijkt Veeam haar score overigens niet met rechtstreekse concurrenten, dus je kunt je afvragen wat deze score uiteindelijk zegt over de status van het bedrijf binnen haar eigen segment van de markt.

Kijken we naar de omzet, dan groeide die in Q1 van dit jaar met 33 procent, de cloudomzet met meer dan 60 procent. De totale omzet ligt de 700-800 miljoen dollar. In eerste instantie is het overigens tamelijk opvallend dat het merendeel van deze omzet (55 procent) in Europa wordt gerealiseerd, ondanks de klandizie van al die Fortune 500-bedrijven waar we het hierboven over hadden.

(Multi-)cloud is de toekomst

Het traditionele datacenter heeft het niet makkelijk. De cloud wordt een steeds populairder bestemming voor data en ook om processen in te draaien. Het grootste voordeel van de cloud ten opzichte van een traditioneel datacenter (een private cloud) is uiteraard dat deze nagenoeg onbeperkt mee kan schalen met je behoeftes. Daarnaast hoef je dankzij het ‘pay-as-you-go’-principe alleen te betalen voor de diensten die je gebruikt. Heb je wat minder capaciteit nodig, bijvoorbeeld omdat een bepaalde dienst in het weekend niet draait, dan kun je deze gewoon uitschakelen en betaal je er ook niet voor.

Om aan te geven hoe hard Azure van Microsoft is gegroeid in de afgelopen tijd, gaf Mark Russinovich, CTO van Microsoft, tijdens VeamON in een presentatie enkele cijfers. Een van de voornaamste is het aantal events dat binnenkomt bij Azure Event Hubs, het platform waar data, telemetrie of andere events worden verwerkt. Dat lag in januari vorig jaar op 2 biljoen per maand, nu op 5 biljoen per week. Er komen dan ook iedere maand meer dan 120.000 Azure-gebruikers bij. Van de al eerdere vermelde Fortune 500-bedrijven, maakt meer dan 90 procent gebruik van Azure.

Met dit in het achterhoofd is het dan ook niet zo gek dat Veeam zich ook is gaan richten op het integreren van de cloud in de producten die het levert. Ondersteuning voor Azure was er al, maar die is nu nog wat verder uitgebreid, zoals we vorige week al schreven. Tijdens het event werd echter ook aangekondigd dat AWS-ondersteuning er aankomt. Het is dus nu ook mogelijk om vanuit de tools van Veeam de data en processen op de cloud van Amazon te beschermen in geval van een calamiteit.

Je zou dus kunnen stellen dat Veeam inmiddels ook een ‘cloud company’ genoemd kan worden, aangezien het data in de cloud beschermt. Let wel, het gaat hier om wat de multi-cloud genoemd wordt, dus zowel private als public, van meerdere hosting partijen. Gecombineerd met de ondersteuning van meerdere nieuwe platforms door de software (Windows, NAS-apparaten), heeft Veeam in ieder geval weer een paar stappen gezet om haar doelstelling te verwezenlijken: voor alle bedrijven en platformen disaster recovery en back-up software ontwikkelen.