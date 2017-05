Citrix Synergy 2017: Beveiliging, cloud en analytics

Services

Gisteren is Citrix Synergy 2017 van start gegaan, de CEO van Citrix, Kirill Tatarinov, heeft tijdens een lange openingskeynote een aantal zaken duidelijk gemaakt en een aantal innovaties getoond. Een van de belangrijkste boodschappen van Tatarinov was dat Citrix ook een beveiligingsbedrijf is. Daarnaast stapt het bedrijf nu vol in de analytics markt met Citrix Analytics Service. Tot slot viel de term cloud ongeveer elke twee zinnen, want dat is nu erg actueel en belangrijk. Citrix wil ook gezien worden als een cloudbedrijf.

Citrix ontwikkelt al vele jaren applicaties en oplossingen om virtueel te werken en je werkomgeving te virtualiseren, on premise, in een eigen datacenter of sinds enige tijd in de cloud. Citrix is vorig jaar een intensieve samenwerking aangegaan om zijn diensten ook via de Azure-cloud aan te bieden, met succes, want het bedrijf is erg lovend over deze samenwerking.

Inmiddels heeft Tatarinov, die pas anderhalf jaar CEO is bij Citrix, ook de mogelijkheid gehad om zich wat meer in het bedrijf te verdiepen. Hij presenteert Citrix nu ook als een echt beveiligingsbedrijf. Het bedrijf ontwikkelt al jarenlang oplossingen om je werkomgeving en applicaties veilig te virtualiseren. Waarbij het juist opslaan van data en het beschermen ervan altijd centraal heeft gestaan. Het label beveiligingsbedrijf is echter nooit op Citrix geplakt omdat het niet hetzelfde is als een traditioneel beveiligingsbedrijf. Tatarinov vind het tijd om het beestje bij de naam te noemen, Citrix heeft enorm veel beveiligingsexperts in dienst en ontwikkeld beveiligingsoplossingen dus is het ook een beveiligingsbedrijf.

Nu gaat het bedrijf ook vervolgstappen zetten om de beveiliging verder op te schroeven, dit ook duidelijk te communiceren en waar nodig bepaalde certificeringen te halen die passen bij een beveiligingsbedrijf. Citrix als beveiligingsbedrijf is echter wel een definitie waar veel mensen even aan moeten wennen, ook wij zijn niet direct overtuigd, maar snappen de zet van de CEO wel.

Citrix Analytics

De komst van Citrix Analytics past helemaal in het straatje van de huidige marktontwikkelingen en de kant die Citrix op wil. Het bedrijf is in staat om enorm veel gegevens te verzamelen. Zo kan het inzichtelijk maken voor welke oplossingen klanten kiezen, welke applicaties en werkomgevingen er worden gevirtualiseerd, maar ook hoe die worden gebruikt. Zo kan het netwerkverkeer ook nauwlettend worden gemonitord . Hierdoor beschikt Citrix over de mogelijkheid om afwijkingen en ongewenst gedrag te herkennen, onderscheppen en blokkeren. Dit kan deels automatisch maar ook op basis van beleid van IT-managers. Als een gebruiker ineens heel veel gaat downloaden of veel toegang vraagt tot gegevens die vertrouwelijk zijn kan dit bepaalde beleidsregels activeren, waardoor een gebruiker nog maar beperkt toegang krijgt tot cruciale gegevens of bij grote twijfel een account zelfs compleet wordt uitgeschakeld tot een IT-beheerder het heeft kunnen analyseren.

Citrix als beveiligingsbedrijf

Uiteindelijk moet kunstmatige intelligentie een grote rol gaan spelen in Citrix Analytics, door al die data te combineren met beveiligingsoplossingen hoeft er geen mens meer aan te pas te komen. Afwijkend gedrag en mogelijke veiligheidsrisico’s kunnen hiermee veel sneller worden beperkt. Hoe streng dit systeem precies is, zal altijd geconfigureerd kunnen worden door de IT-beheerder. Bij Citrix zoekt men eigenlijk altijd naar een balans tussen veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Een balans die per organisatie verschillend is.

Citrix denkt vooral onderscheidend te kunnen zijn omdat het op alle fronten actief is. Normaal gesproken wordt door een netwerkbeheerder een bepaalde poort opengezet voor een specifieke applicatie. Vanaf dat moment moet de applicatie zelf zijn beveiliging verzorgen, want de firewall laat het verkeer door. Doordat Citrix ook het sign-on gedeelte van alle applicaties verzorgd kan het bijvoorbeeld detecteren wanneer men probeert in te loggen in een applicatie maar dit mislukt. Hier kan vervolgens direct actie op worden ondernomen. Citrix is actief in elke laag en kan daardoor in elke laag zijn analytics combineren met een beveiligingsoplossing, iets waar menig beveiligingsbedrijf jaloers op zal zijn.

Een volledige oplossing kan Citrix op dit moment echter niet bieden, want de bescherming op het netwerk en eventueel DDoS-beveiliging is prima te realiseren door Citrix, maar een echte antimalware of antiransomware oplossing kan het niet bieden. Hiervoor is het aangewezen op partners. Voor XenServer werkt het bedrijf nauw samen met Bitdefender, dat bedrijf heeft een geïntegreerde oplossing binnen XenServer, maar dat is ook wederom een aparte beveiligingslaag. Uiteindelijk zullen bedrijven ook iets van endpointbeveiliging willen, daarvoor kan specifiek een applicatie worden uitgerold via XenApp, dit kan wederom Bitdefender zijn, maar ook G Data, Kaspersky, McAfee, Symantec, Trend Micro of een van de vele andere.