Techzine zoekt junior nieuwsredacteur (24 – 32 uur per week)

Techzine is de afgelopen maanden flink gegroeid en we merken dat het tijd is om de volgende stap te zetten. We hebben meer handjes nodig die kunnen helpen om de groei verder door te zetten. Daarom zijn we per direct op zoek naar een junior nieuwsredacteur. Op dit moment zoeken we iemand voor 24 tot 32 uur per week, maar we zien voldoende groeimogelijkheden in de nabije toekomst om dit verder uit te breiden.

Ben je een enthousiaste leergierige man of vrouw die op zoek is naar een uitdagende baan in de IT-journalistiek dan is deze functie je op het lijf geschreven. Affiniteit met IT is gewenst, want we richten ons met Techzine voornamelijk op de zakelijke IT-markt. Een vlotte pen en de bereidheid en potentie om snel bij te leren is echter belangrijker. Ons kantoor is gevestigd in de buurt van ‘s-Hertogenbosch, dus woonachtig zijn in de regio heeft de voorkeur.

Wat we bieden:

De redactie van Techzine is een dynamische omgeving, waar geen twee dagen hetzelfde zijn. Als nieuwsredacteur richt je je uiteraard primair om het zoeken en schrijven van nieuws. Dit kan gaan om aankondigingen van nieuwe producten of diensten, maar ook om grotere onderwerpen waarbij je veel vrijheid krijgt als het gaat om de invulling. Je wordt goed begeleid tijdens de inwerkperiode, daarna zal je steeds zelfstandiger aan de slag gezet worden.

Op termijn behoren groeimogelijkheden naar een fulltime dienstverband, uitbreiding van het takenpakket en werkbezoeken in binnen en buitenland tot de mogelijkheden. Voor nu bieden we een leuke werkplek, ten minste marktconform startsalaris, leuk team en een plek in een groeiend bedrijf.

Functie-eisen:

HBO/WO werk- en denkniveau;

Affiniteit met (zakelijke) IT-markt;

Vlotte pen;

Zelfstandigheid;

Communicatief vaardig;

Redactionele ervaring is meegenomen, maar geen vereiste;

Interesse?

Heb je interesse in deze functie en wil je solliciteren, stuur dan een e-mail met je sollicitatiebrief en CV naar coen@techzine.nl. Een proefopdracht zal onderdeel uitmaken van de procedure.