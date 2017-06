Shure Audio Networking: als AV onderdeel van IT wordt

Networking

Apparatuur voor audio/video-conferencing heeft lange tijd een wat afgezonderd bestaan geleid binnen bedrijven. Het maakte namelijk geen onderdeel uit van de IT-omgeving. Dat is echter aan het veranderen, waardoor het goed is om ook eens vanuit een IT-perspectief naar de wereld van AV te kijken. Vandaar dat Shure – dat zich aan de AV-kant van het verhaal bevindt – het tijd vond voor Shure Audio Networking. Afgelopen 30 mei kwamen een kleine 70 mensen af op het event, waar sprekers van vier bedrijven ingingen op wat er op dit moment zoal gebeurt op dit vlak. Wij waren erbij en doen in dit artikel verslag van deze dag.

We hebben achtereenvolgens presentaties van Cisco, QSight IT, Crestron en uiteraard Shure voorgeschoteld gekregen. Alle vier benaderen ze het centrale thema van de dag vanuit hun eigen invalshoeken.

Cisco

We beginnen met Bart Jan Voskamp van Cisco. Hij is daar Video and Collaboration Consultant voor het Spark-platform, onder andere bekend van de Spark Boards. Spark is een samenwerkingsplatform in de breedste zin van het woord. AV is er een onderdeel van, maar je kunt er ook op andere vlakken mee samenwerken. Denk hierbij aan het delen van bestanden, samen werken aan projecten en chatten.

De verschillende momenten waarop je het Spark-platform kunt gebruiken.

Het meest opvallende aan dit platform vanuit het IT-perspectief beschouwd is toch wel dat het in de cloud draait. Dit zorgt ervoor dat je als bedrijf in ieder geval in theorie weinig tot geen omkijken hebt naar de integratie met de bestaande infrastructuur. Je hoeft bijvoorbeeld niet eens verbonden te zijn met hetzelfde netwerk als een Spark Board in de ruimte om toch een presentatie op te kunnen starten.

Door Spark in de cloud te hangen, moet er veel meer mogelijk zijn met het platform.

Door Spark in de cloud te hangen, is het ook mogelijk om de gebruikerservaring een stuk beter en ‘smarter’ te maken. Je hebt een nagenoeg oneindige hoeveelheid rekenkracht tot je beschikking, waarmee je bijvoorbeeld aan de slag kunt met automatische herkenning van personen die de vergaderruimte in komt lopen. Verder is alles herkenbaar vormgegeven. De Spark-app lijkt bijvoorbeeld op die van Whatsapp, zodat je als het goed is meteen een idee hebt hoe hij in elkaar zit.

Volgens Voskamp kun je in een vergaderruimte alles wat je tot nu toe gebruikte, vervangen door een Spark Board. Er zit een array in van 12 microfoons en de camera is voorzien van een 5K-resolutie. Deze zoomt digitaal in op diegene die aan het woord is.

De Spark-API is overigens open, dus je kunt in theorie alles toevoegen aan de Spark-dienst en het platform. Er is bijvoorbeeld een integratie met de nieuwe MacBook Pro met touchbar. Zodra je op die laptop de Spark-toepassing opstart en er is een Spark Board in de buurt, dan kun je een presentatie starten door op de knop van de touchbar te drukken.

Op het gebied van de security van Spark, is het goed om te melden dat updates nagenoeg continu worden uitgerold. Daarnaast worden de sleutels voor de encryptie in de cloud lokaal opgeslagen. Ook al kan iemand bij de inhoud van de cloud, dan kan men er nog niets mee aanvangen.

Op dit moment is Spark overigens nog niet compatibel met Skype, voor veel gebruikers toch de standaard als het gaat om videoconferencing. Het is verder een mobile-first product. Er is een webgebaseerde versie van Spark, maar die heeft niet alle functionaliteit van de app.

Je kunt je overigens afvragen of Cisco Spark een alternatief gaat worden voor wat partijen zoals Crestron en Shure te bieden hebben. Wij zien het Spark Board toch met name als een alternatief voor de soortgelijke producten van Google en Microsoft. De oplossingen die door Crestron en Shure worden aangeboden (zie de volgende pagina’s) op het gebied van audio en in het geval van Crestron ook video, zijn wezenlijk anders en bijvoorbeeld ook geschikt voor zeer grote vergaderruimtes.

QSight IT

Als Servie Janssen, de Marketing Manager van QSight IT, als tweede het woord neemt, gooien we het over een andere boeg. QSight IT houdt zich 100 procent bezig met networking, security en cloud/storage, dus overduidelijk de IT-kant van het AV/IT-spectrum. De klanten van het bedrijf bevinden zich hoofdzakelijk in Nederland, al zijn er ook de nodige wereldwijd opererende bedrijven bij. Defensie is zonder meer de meest in het oog springende klant, maar ook de netwerken en security van bijvoorbeeld Plus-supermarkten worden door QSight IT verzorgd.

Tijdens deze sessie gaat het primair over security. Als alle AV-producten langzaam maar zeker onderdeel gaan uitmaken van de IT-omgeving, dan is het ook goed om deze op een adequate manier te beveiligen. Met name access control en netwerksegmentatie zijn van belang als het gaat om AV. Alle nieuwe AV-producten leveren ook nieuwe entry points op voor kwaadwillenden. Het is dus zaak om het netwerk zo in te richten dat niet iedereen zomaar alles aan kan sluiten en overal zomaar bij mag.

Segmentatie van de verschillende stromen in het netwerk is cruciaal als je een veilig netwerk wilt hebben.

Netwerksegmentatie is minstens zo belangrijk als bepalen wie er wel of geen toegang hebben. Zo is het aan te raden om de AV-stromen binnen een netwerk te scheiden van het overige verkeer. Je kunt dit doen middels VLAN’s, maar ook door op meerdere plaatsen in het netwerk een firewall te plaatsen.