De opties bij het repareren van je iPhone

De iPhone van Apple is een van de meest populaire toestellen in de wereld. Veel Nederlanders hebben een iPhone, maar helemaal kras- en valbestendig zijn de toestellen helaas nog niet. Het prijskaartje van een nieuwe iPhone is niet mals en daarom kijken mensen vaak naar reparaties wanneer hun iPhone kapot gaat of bijvoorbeeld het scherm is gebarsten. Tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden om je iPhone weer te repareren. We zijn er enkele op een rijtje.

iPhone laten repareren door Apple

De meest voor de hand liggende keuze is om je iPhone te laten repareren door Apple. Apple biedt binnen de garantie een goede service aan waarbij je tegen een schappelijk tarief het scherm kunt laten vervangen. Zo kost het vervangen van je nieuwe iPhone 7 scherm binnen de garantie 166,10 euro. Veel mensen kiezen er dan ook voor om hun iPhone binnen de garantie te laten repareren bij Apple, een bijkomend voordeel is dat je de garantie van je iPhone dan blijft behouden.

Zelf je iPhone repareren

Een opkomende trend in Nederland is het zelf repareren van je iPhone. Wat voor veel mensen klinkt als iets onmogelijks is met een goede instructievideo, wat gereedschap en de juiste onderdelen goed te doen. In Nederland vind je ondertussen redelijk wat websites die alles aanbieden om zelf je iPhone te repareren. Denk hierbij aan: iPhone-reparatiehandleidingen, gereedschap, onderdelen en zelfs reparatiespecialisten die je van afstand begeleiden. Een groot voordeel van het zelf repareren zijn de lage kosten, zo kan je bijvoorbeeld al voor 39,95 euro een iPhone 5s scherm vervangen. Een van de grootste reparatie websites van Nederland is FixjeiPhone. Met een speciale handleiding, video voor bijna elk onderdeel van je iPhone vind je hier alles wat je nodig hebt om het gereedschap zelf in de hand te nemen.

Langs de plaatselijke reparateur

Voor het even snel laten vervangen van je scherm is er de plaatselijke reparateur. Elke stad in Nederland heeft plaatselijke reparateurs, zij repareren je schade vaak terwijl je erop wacht. Dit is wel afhankelijk van de schade en of de onderdelen op voorraad zijn. Ben je van plan om een plaatselijke reparateur te bezoeken? Informeer dan goed naar de kwaliteit waarmee zij werken, het is belangrijk dat de reparatie wordt uitgevoerd met hoge kwaliteit onderdelen zodat je kwaliteit van je iPhone blijft behouden!

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door FixjeiPhone.