Hoe automatiseer je een webshop?

Apps & Software

Tijd is kostbaar. Tegenwoordig moeten we steeds meer doen in steeds kortere tijd. Dit geldt vooral wanneer je een webshop aan het runnen bent. Om je webwinkel te laten groeien moet er veel gebeuren om deze als een goed geoliede machine te laten lopen. Wanneer je zoveel mogelijk processen rondom je webshopbeheer automatiseert, neemt het je al veel werk uit handen en helpt het je tegelijkertijd om sneller te groeien. In deze blog worden je een aantal tips gegeven om de activiteiten van je webshop zoveel mogelijk te kunnen automatiseren.

Maak gebruik van webshop software

Wanneer je van plan bent om een webshop te beginnen, kun je ervoor kiezen om webshop software te gebruiken. Hiermee kun je in een paar simpele stappen een webshop beginnen en hem vervolgens ook eenvoudig onderhouden. Met een webshopprogramma is namelijk geen programmeerkennis vereist. Het programma voorziet je van verschillende design templates waaruit je kunt kiezen en vervolgens je webwinkel mee kunt inrichten. Ook kun je het programma koppelen aan andere systemen. Zo kun je zoveel mogelijk processen rondom je webwinkel automatiseren. Wil je gebruikmaken van webshopsoftware? Let er dan op dat je jezelf eerst goed verdiept in de webshop softwarepakketten die er op de markt beschikbaar zijn. Op deze manier vind je het systeem dat het beste op je wensen aansluit.

Integreer je webshop met je boekhouding

Op het moment dat je webshop aardig begint te lopen, je regelmatig te maken hebt met prijsveranderingen, acties en kortingen, komt er ineens een uiteenlopende stroom van financiële data binnen. Maar geen paniek, er is een manier om dit op een gestroomlijnde manier te laten verlopen. Je kunt dit het beste structureren door een boekhoudprogramma te koppelen aan je webshop. Met deze integratie zorg je ervoor dat je al deze wisselwerkingen kunt automatiseren en hiermee goed op elkaar af kunt stemmen. Alle transacties kunnen bijvoorbeeld direct in het boekhoudsysteem worden ingeladen.

Integreer je webshop met een ERP-systeem

Begint je webshop nu echt goed te groeien? Overweeg dan eens de aanschaf van een Enterprise Resourcing Planning (ERP) systeem om het overzicht goed te kunnen bewaren. Dit programma organiseert onder andere voorraadbeheer, orderbeheer en logistieke processen. Met een ERP-systeem zorg je ervoor dat producten altijd op voorraad zijn en hoef je klanten niet (achteraf) teleur te stellen. Daarnaast kun je met een zoekopdracht alle relevante informatie inzien en vervolgens checken wat bijbesteld moet worden. Naast het verzamelen en in kaart brengen van gegevens, gebruikt het programma ook informatie om te bepalen hoe er efficiënter gewerkt kan worden. Ook kan een ERP-systeem ingezet worden voor geautomatiseerde communicatie met bijvoorbeeld leveranciers.

Koppel je ticketsysteem aan je webshop

Door de toenemende stroom aan bestellingen zul je waarschijnlijk ook meer retouren of klachten ontvangen. Wanneer je deze stroom van uiteenlopende mails binnenkrijgt in een mailbox, dan verlies je waarschijnlijk snel het overzicht. Op deze manier lopen de klachten ook alleen maar op en dat wil je natuurlijk niet. Een support ticketsysteem koppelen aan je webshop is dan een goede oplossing. Hiermee onderhoud je een stuk efficiënter het klantcontact dan via de mail. Door de integratie van beide systemen kunnen bestellingen aan tickets worden verbonden en aantekeningen worden gemaakt. Daarnaast stel je ook eenvoudig templates op die je makkelijk aan een ticket toe kunt voegen. Deze kun je gebruiken voor standaard mailcontact zoals een verzendbevestiging, een annulering of een retouraanvraag. Dit scheelt een hoop typewerk en kun je klanten snel hun vraag beantwoorden en klachten goed afhandelen. Kortom, een ticketsysteem werkt een stuk effectiever en efficiënter.

Deze blog is mede mogelijk gemaakt door Appwiki.