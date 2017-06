Gastblog Ciena: 8 dingen die je waarschijnlijk niet wist over onderzeese netwerken

Networking

Van haaien tot schepen, duikers en dollars, de wereld van onderzeese netwerken is op zijn minst uniek te noemen. Zeemansverhalen en de configuratie van optische repeaters voor transoceanische reizen van meer dan 8.000 kilometer gaan hand in hand. Wat zijn de oorzaken van de meeste kabelfouten? Hoe lang is de langste onderzeese kabel op onze planeet? Knagen er echt haaien aan ons internet? Brian Lavallée van netwerkstrategie- en technologiebedrijf Ciena deelt een aantal van de meest opmerkelijke feiten over de kabels die ons via de bodem van de zee met elkaar verbinden.

Naar de haaien

Het internationale kabelbeschermingscommitee onderzocht van 2007 tot 2014 de geregistreerde kabelstoringen veroorzaakt door haaien. Dit bleken er echter welgeteld nul te zijn. Er kwam echter wel naar voren dat 75 procent van de storingen aan onderzeese kabels veroorzaakt worden door het uitgooien van ankers en de visserij. We zijn zelf inderdaad onze eigen ergste vijand.

Gefeliciteerd, ouwe!

Onderzeese kabels zijn niet echt nieuw. In 1854 werd de eerste trans-Atlantische telegraafkabel aangelegd om Newfoundland (Canada) te verbinden met Ierland. De eerste transmissie werd vier jaar later verstuurd. De naam van het schip dat de kabel aanlegde? De HMS Agamemnon.

De wereld binnen handbereik

Volgens het rapport ‘Reliability of Global Undersea Cable Communications Infrastructure’ uit 2010 verloopt bijna 100 procent van het wereldwijde internationale elektronische communicatieverkeer via de onderzeese kabelinfrastructuur. Ja, 100 procent. Zonder het onderzeese kabelnetwerk zijn de verschillende continenten geïsoleerd op het gebied van connectiviteit.

Duurzame connectie

Onderzeese kabels gaan doorgaans 25 jaar mee. Hoe minder schade er ontstaat door externe factoren, hoe langer ze meegaan. Een goede reden om ergens anders te gaan vissen.

Langeafstandskampioen

De langste onderzeekabel is indrukwekkend lang. Het SEA-ME-WE-3 onderzeese kabelnetwerk is bijna 39.000 kilometer lang en verbindt 33 landen over vier continenten. Dat is ongeveer één tiende van de afstand van de aarde naar de maan.

Geen verbinding

Tot op heden is Antarctica het enige continent dat niet op het internet is aangesloten via onderzeese kabels. IJsschotsen die zich elk jaar tot wel 10 meter verschuiven maken deze dunbevolkte omgeving een pittige uitdaging. De Keizerpinguïn moet zich voorlopig dus maar redden met ouderwetse post.

Baas boven baas

Het zijn niet alleen de mensen die schade aan de kabels veroorzaken. Onderzeese aardbevingen, grondverschuivingen en oceaanstromen kunnen een grote impact hebben. Dit gebeurde voor de kust bij Taiwan in 2006 en 2009, maar ook bij de kust bij Japan in 2011. Moeder Natuur blijft de baas!

Kabelspaghetti

Volgens de online TeleGeography onderzeese kabel database zijn er 358 onderzeese kabels in de wereldwijde wateren. Dat is veel minder dan de 2.200+ satellieten die de aarde omringen, maar daar hebben ze niet te maken met vissers en aardbevingen.

Bij de onderzeese kabelnetwerken komen de wereld van techniek en zeemansavonturen samen. Dat is weer eens wat anders dan een doorsnee kantoortuin.

Dit blog is geschreven door Brian Lavallée, Senior Director of Portfolio Marketing bij Ciena, specifiek verantwoordelijk voor Ciena’s Packet and Submarine networking solutions.