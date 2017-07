Interview App Annie: App-economy groeit explosief, apps zijn populairder dan ooit

Apps & Software

Recent gingen we op bezoek bij App Annie, voor een interview met CEO Bertrand Schmitt. App Annie verzamelt statistieken over apps en knoopt deze intelligent aan elkaar. Dit maakt het mogelijk voor bedrijven om betere beslissingen te nemen over hoe ze hun apps inzetten en hoe ze er bijvoorbeeld beter geld mee kunnen verdienen. Het doel van App Annie is dus vooral om de zakelijke beslissingen rond apps te verbeteren, niet zozeer het verbeteren van bijvoorbeeld de gebruikservaring.

App Annie is een bedrijf dat in de Fortune 500 aardig wat klanten heeft. Bedrijven als Amazon, Apple, Airfrance, Coca-Cola, Google, HP, Samsung maar ook Zalando behoren allemaal tot het klantenbestand. Zij kopen data in bij App Annie om analyses te doen rond hun apps en betere zakelijke beslissingen te maken.

De meeste IT’ers denken nu waarschijnlijk meteen dat daar een dikke SDK achter hangt die deze bedrijven in hun apps moeten hangen. Dat dachten wij in ieder geval wel. Niets is echter minder waar. App Annie maakt namelijk geen directe koppeling met de apps van bedrijven, maar in plaats daarvan verbindt het met bestaande diensten en haalt het daar de data op.

Veel bedrijven kiezen er bijvoorbeeld voor om hun app-statistieken bij te laten houden door Google Analytics. Met die dienst heeft App Annie een koppeling zodat het die data kan inladen. Dat geldt ook voor menig advertentiedienst en servers en natuurlijk de applicatiewinkels, de App Store en Google Play. Er zijn natuurlijk nog veel meer koppelingen, maar het is niet bijster relevant om deze hier allemaal op te noemen. Het is in ieder geval duidelijk hoe App Annie aan zijn data komt.

De CEO van App Annie, Betrand Schmitt benadrukt in ons gesprek nog maar eens dat het niet gaat om de technische aspecten van een app, maar om de businessmodellen.

App Annie is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de partij voor statistieken rond apps. Zowel Apple als Google gebruiken de statistieken met grote regelmaat, ook publiekelijk om de verschillen met elkaars platform te kunnen duiden. App Annie werkt op dit moment met 500 mensen vanuit 15 verschillende locaties wereldwijd. Het bedrijf is begonnen in Beijing en heeft nu een hoofdkantoor in San Francisco.

Over wat voor data praten we nu eigenlijk?

Het beeld wat App Annie doet zal voor iedereen nu wel duidelijk zijn, maar over wat voor data praten we nu eigenlijk? Schmitt geeft enkele voorbeelden. Er zijn namelijk verschillende soorten data. Bijvoorbeeld de tijd die wordt besteed in een app, welke onderdelen van de app worden gebruikt of welke juist niet, waar ligt de meeste interesse van de gebruikers. Dat kan in het geval van Zalando bijvoorbeeld heel productspecifiek zijn en bij Air France op een bepaalde route. Dit kan ervoor zorgen dat de tarieven van die producten of routes worden aangepast of dat er meer voorraad/capaciteit wordt ingezet.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook statistieken rond de applicatiewinkels. Hoeveel downloads en verkopen je eigen app doet is niet zo moeilijk te meten, maar van je concurrenten is dat een stuk lastiger. App Annie kan ook in beeld brengen hoe je concurrenten presteren en waar er bij jou nog ruimte ligt voor verbetering. Of hoe je de ASO (App Store Optimization) kan verbeteren. Dat zou je kunnen zien als de evenknie van SEO in applicatiewinkels. Daar wil je uiteraard dat je app zo hoog mogelijk komt in de zoekresultaten.

Voor wie is App Annie interessant?

App Annie is in principe voor elk bedrijf interessant dat een grote focus heeft op mobiele apps. Er is een gratis versie waar elk bedrijf gebruik van kan maken, maar de beste statistieken bewaart het bedrijf natuurlijk voor zijn betaalde dienst. Die betaalde dienst is niet voor iedereen interessant, want het is niet heel goedkoop. Prijzen kregen we niet van Schmitt, maar hij gaf aan dat een bedrijf dat een echte focus heeft op mobiele apps en inmiddels zo’n 50 werknemers in dienst heeft, baat kan hebben bij de betaalde versie van App Annie.

Schmitt is overigens ook meteen zo eerlijk door aan te geven dat, ook al kan je het betalen, je mensen in zal moeten zetten om alle data te analyseren. Anders heb je er als bedrijf geen baat bij. Data-analyse is iets wat er nou eenmaal bij hoort. App Annie biedt dat inmiddels ook aan als een service, voornamelijk om klanten op weg te helpen, maar als het moet ook voor een langere periode.

Op dit moment biedt App Annie nog drie afzonderlijke producten, Store Intelligence, Usage Intelligence en Marketing Intelligence, maar die worden binnenkort samengevoegd tot één product; App Annie Intelligence Suite. Inmiddels realiseren ze zich bij het bedrijf dat het combineren van deze diensten tot de beste data-analyses leidt en er nog betere zakelijke beslissingen kunnen worden genomen.