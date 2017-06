Samenwerking Google en Nutanix onderstreept opkomst hybrid cloud

Services

Dat de public clouds van onder andere Amazon (Amazon Web Services), Microsoft (Azure) en Google (Google Cloud Platform) aan een sterke opkomst bezig zijn, is inmiddels bekend. De betreffende bedrijfsonderdelen van de drie giganten in de industrie groeien als kool. Toch is het niet altijd eenvoudig om bedrijven zover te krijgen dat ze overstappen naar een public cloud. Dat heeft ermee te maken dat de stap van volledig on-premise naar volledig in de public cloud voor veel bedrijven te groot is. Vandaar dat Google een samenwerking is aangegaan met Nutanix, een bedrijf dat met name bekend is als aanbieder van hardware voor datacenters.

We horen het de laatste tijd links en rechts tijdens gesprekken voorbijkomen: hybrid cloud (of multi-cloud) is de (nabije) toekomst. Je hebt hier bijvoorbeeld over kunnen lezen in ons uitgebreide interview met Bert Stam van Rackspace, dat we recent publiceerden.

Het blijft echter niet beperkt tot bedrijven zoals Rackspace, dat gezien het portfolio (zelf biedt het ook een public cloud aan) niet heel verrassend voor deze strategie kiest. Ook een partij zoals NetApp, van origine een hardwareleverancier van onder andere hyperconverged infrastructure hardware, kiest meer en meer voor het aanbieden van integratiemogelijkheden met public cloud platformen. AWS wordt al enige tijd ondersteund en sinds kort is daar ook Azure bijgekomen.

Niet zomaar alles naar de cloud

Het aanbieden van integratiemogelijkheden met public cloud diensten door hardware-vendoren is op zich logisch, omdat die fabrikanten natuurlijk ook wel zien waar de wereld naartoe gaat. Of ze het nu willen of niet, de public cloud wordt groter en groter. Dan kun je maar het best onderdeel uit gaan maken van die groei.

Aan de andere kant geven dit soort integraties ook aan dat partijen die hardware voor datacenters verkopen helemaal nog niet hoeven te wanhopen. Er is nog altijd een grote markt voor dit soort hardware. Dat heeft ermee te maken dat veel bedrijven nog niet klaar zijn voor de sprong richting de public cloud, althans niet voor alle data en workloads.

Er kunnen meerdere redenen zijn voor deze terughoudendheid. Allereerst is het zowel conceptueel als praktisch een behoorlijk grote sprong om te maken. Dat je dat niet van de ene op de andere dag doet, is op zich zeer begrijpelijk. Daarnaast is het ook zeker niet ondenkbaar dat niet al je processen en workloads zomaar overgezet kunnen worden. Zeker de legacy applicaties die veel bedrijven nog gebruiken, moeten eigenlijk wel op de on-premise hardware blijven draaien. Alles in een keer opnieuw ontwerpen voor de cloud is te kostbaar en waarschijnlijk ook niet mogelijk. Een derde reden heeft te maken met de eisen die aan sommige typen bedrijven gesteld worden. Sommige data zijn zo gevoelig dat ze per se on-premise opgeslagen moeten worden.

Van integratie naar samenwerking

We hebben al gezien dat ‘traditionele’ hardwareleveranciers hebben ingezien dat het integreren van de verschillende cloudplatforms in hun aanbod van cruciaal belang is om mee te kunnen doen in de hybrid cloud wereld. Hetzelfde geldt voor softwareleveranciers die zich traditioneel op on-premise hardware richten. Denk hierbij aan partijen zoals Citrix, VMware en Veeam.

De realisatie dat samenwerken met een of meerdere partijen aan de andere kant van het spectrum komt echter niet van een en dezelfde kant. Dat wil zeggen, het zijn niet alleen de hardwareleveranciers die integraties inbouwen in hun producten met public cloud platforms. Een aankondiging die Nutanix deed tijdens het eigen .NEXT-evenement dat op dit moment wordt gehouden, is hier een goed voorbeeld van. Dat bedrijf kondigde namelijk een strategische samenwerking aan met het Google Cloud Platform.

Bij een dergelijke samenwerking gaat het niet alleen om een partij die genoodzaakt is om integratie voor de diensten van de andere in te bouwen. Vanuit Google is er ook actief de wens om een dergelijke samenwerking op te zetten. Het blijkt namelijk best lastig om bedrijven te verleiden de overstap te maken naar het Google Cloud Platform, Google’s public cloudplatform.

Heel veel details over de samenwerking tussen de twee bedrijven zijn vooralsnog niet vrijgegeven. Op basis van wat we ervan weten, zal Nutanix de software gaan leveren waarmee je vanuit een controlepaneel applicaties op zowel Google Cloud Platform als Nutanix-omgevingen kunt beheren. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van Nutanix Enterprise Cloud OS, met ingebouwde ondersteuning voor Kubernetes. Applicaties worden in containers gevat en gedraaid op het Google Cloud Platform of op hardware van Nutanix.

Tweerichtingsverkeer

Wat ons betreft zijn samenwerkingen zoals die tussen Google en Nutanix belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de hybrid cloud. De liefde kan nu eenmaal niet continu van een kant komen. Of zoals Patrick van de Werken, Senior Regional Director Noord-Europa bij Nutanix het zegt: “Hybrid cloud moet tweerichtingsverkeer zijn.”

Let wel, voor beide kanten van het hybrid cloud verhaal (public cloud en on-premise) is samenwerking ook echt wel een noodzaak. Zonder elkaar kom je er niet of in ieder geval een stuk lastiger. Uiteindelijk heeft men dat bij Google ook ingezien. In een gesprek met CNBC stelt Nan Boden, Head of Global Alliances van Google dan ook: “With public cloud, you have to meet them where they are – that’s becoming increasingly clear“. Met ‘them‘ doelt Boden hier op de bedrijven die nog niet overgestapt zijn op de cloud.

De samenwerking tussen Google en Nutanix zal niet vanaf vandaag of morgen zichtbaar zijn. Een en ander zal pas zichtbaar zijn vanaf het eerste kwartaal van het 2018. Tegen die tijd zullen ook details met betrekking tot prijs bekendgemaakt worden. Verder is het goed om te weten dat er nog andere features worden ontwikkeld, waarbij er verder niet wordt ingegaan op de aard van deze features. Dat blijft dus nog even afwachten.