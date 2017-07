Bosch Mobility Experience 2017: de auto van de toekomst is een volwaardig IoT-apparaat

Hardware

Als het gaat om het slimmer maken van producten door ze op te nemen in het Internet-of-Things (IoT), kun je onderscheid maken tussen meerdere categorieën. We hebben in de afgelopen periode al redelijk wat geschreven over het fenomeen ‘connected’ in dit opzicht. Tijdens PTC LiveWorx hebben we bijvoorbeeld gezien wat er tegenwoordig zoal mogelijk is in industriële omgevingen. Bij F-Secure in Finland ging het dan juist weer over het beschermen van de IoT-producten die je steeds vaker in huis aantreft. Op deze pagina’s komt ook regelmatig nieuws voorbij over de opkomst van de auto als IoT-apparaat. Toen Bosch ons uitnodigde om naar het Mobility Experience 2017-evenement te komen om de stand van zaken op dit vlak te zien, waren we dan ook meteen bereid om dit te doen.

Dat Bosch zoveel aandacht besteedt aan de auto als IoT-apparaat, is misschien niet voor iedereen even logisch. De meeste mensen zullen het merk wellicht voornamelijk kennen als producent van witgoed en elektrisch gereedschap. Dat zijn de producten waarmee het bedrijf het best zichtbaar is. De autogarages van Bosch zullen verder ook redelijk bekend zijn, vermoeden we. Die geven in ieder geval aan dat de auto geen vreemd terrein is voor het bedrijf.

Naast witgoed, elektrisch gereedschap en autogarages heeft Bosch echter nog allerlei andere bedrijfsonderdelen, die gezamenlijk voor een jaaromzet van 70 miljard euro zorgen en 300.000-400.000 medewerkers wereldwijd aan het werk houden. Tijdens Mobility Experience 2017 ging het zoals de naam doet vermoeden om mobility, in de breedste zin van het woord. Zo hebben we een rondje gereden op een e-bike met ABS waarvoor Bosch zowel de aandrijving als de ABS-technologie heeft ontwikkeld. Verder stonden er allerlei auto’s waarvan (een deel van) de aandrijflijn uit de fabrieken van Bosch komt en waren er demonstraties van wat de technologie van Bosch kan betekenen voor de Real Driving Emissions (RDE) van auto’s.

Bovenstaande is natuurlijk allemaal erg interessant, maar niet de reden waarvoor wij naar Boxberg in het zuiden van Duitsland zijn afgereisd. We zijn per slot van rekening geen platform primair gericht op de autoliefhebber. De auto komt echter wel in ons blikveld op het moment dat deze onderdeel wordt van het Internet of Things. Bosch heeft een duidelijk speerpunt gemaakt van de connected en zelfrijdende auto. Tijdens het evenement kregen we de gelegenheid om uitgebreid met de ontwikkelaars van Bosch over deze ontwikkelingen te praten en werd er het nodige gedemonstreerd.