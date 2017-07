Prijzen van populaire cloudopslagdiensten vergeleken

Services

Iedereen heeft zijn bestanden tegenwoordig niet alleen op de pc staan, maar ook op de smartphone en in de cloud, vaak verspreid over verschillende platformen. Om het jezelf makkelijker te maken is het gebruik van één clouddienst een stuk eenvoudiger. The Next Web heeft alle populaire cloudopslagdiensten met elkaar vergeleken zodat je weet welke het meest geschikt is voor jou. Wij hebben de selectie iets aangepast en de europrijzen erbij gezocht.

Elk van deze clouddiensten geeft je de mogelijkheid om bestanden in de cloud op te slaan maar ook te synchroniseren met meerdere apparaten. De enige van de onderstaande programma’s die niet bruikbaar is op je Windows-computer of Android-smartphone is iCloud. Apple’s iCloud is namelijk enkel en alleen beschikbaar voor Apple’s eigen apparaten. Wij hebben de selectie iets aangepast door Amazon te vervangen voor Box.com en de europrijzen erbij te vermelden in plaats van dollars.

iCloud

Voor iedereen die van Apple-producten houdt en gebruik maakt van iOS en/of macOS, is dit natuurlijk een makkelijke. Ten eerste heb je 5GB gratis opslagruimte, en de prijzen variëren op basis van de hoeveelheid opslagruimte die je nodig hebt. Zo kost 50GB opslagruimte 99 eurocent per maand, 200GB kost 2,99 euro per maand en 2TB maar liefst 9,99 euro per maand. Daarnaast hoeft je niets te installeren want iCloud staat voor geïnstalleerd op alle Apple-producten en is geïntegreerd met je Apple-account.

OneDrive

Wanneer je gebruik maakt van Office 365 is de eenvoudigste en goedkoopste optie om OneDrive te gebruiken. Net als bij iCloud, geeft OneDrive je 5GB gratis opslagruimte. Heb je hier echter niet genoeg aan, dan zal je een abonnement af moeten sluiten. Voor 2 euro per maand heb je recht op 50GB opslagruimte. Als je kiest voor Office 365 Personal betaal je 7 euro per maand of 69 euro per jaar en krijg je 1TB aan opslagruimte, maar ook het complete Office-pakket tot je beschikking op één computer. Tot slot kan je nog kiezen voor Office 365 Home, deze variant kost 10 euro per maand of 99 euro per jaar, maar krijg je wel toegang tot 5TB opslagruimte en mag je Office 2016 installeren op maar liefst vijf computers. Als je al gebruik maakt van Office 365 is dit natuurlijk de goedkoopste optie. OneDrive werkt overigens op Windows-computers en smartphones, maar ook op Android, iOS en macOS.

Google Drive

Als je liever niet wil betalen en je gewoon nét dat extra beetje meer opslagruimte nodig hebt, is Google Drive de cloud voor jou. Google Drive doet het namelijk iets anders, met een aanbod van 15GB gratis opslagruimte in tegenstelling tot de 5GB die de concurrentie biedt. Heb je echter heel veel bestanden nodig op verschillende apparaten, zal je hier waarschijnlijk niet genoeg aan hebben. Voor 1,99 euro per maand heb je toegang tot 100GB opslagruimte. Is dit nog niet voldoende? Dan heb je nog de mogelijkheid om voor 9,99 euro per maand 1TB aan opslagruimte af te nemen, of voor 99,99 euro per maand maar liefst 10TB. Het is dus prijziger dan het aanbod van bijvoorbeeld Microsoft, maar het gaat allemaal via je Google account. Google Drive is ook beschikbaar op alle platformen.

Dropbox

Aan het andere kant van het spectrum voor gratis gebruikers staat Dropbox. Dropbox biedt je 2GB gratis opslagruimte, wat aanzienlijk minder is dan Google Drive. Voor meer ruimte betaal je, op basis van een jaarcontract, 8,25 euro per maand voor 1TB. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor teams. Voor 10 euro per gebruiker per maand heb je 2TB aan opslagcapaciteit per gebruiker. Daarnaast heb je nog het ‘Advanced’ pakket, met zoveel opslag als je nodig hebt voor 15 euro per gebruiker per maand, wederom op basis van een jaarcontract. Tot slot biedt Dropbox een speciaal pakket onder de noemer ‘Enterprise’ waarvan de prijzen niet bekend zijn. Dit pakket biedt vele opties, en je kunt contact opnemen met Dropbox over de prijs op de officiële website. Dit is vooral gericht op grote bedrijven.

Box

Daarnaast is er nog Box. Box biedt geen gratis opslagruimte, waarschijnlijk omdat het zich puur richt op de zakelijke markt. Het Starter pakket biedt 100GB opslagruimte voor 4 euro per gebruiker per maand, met een minimum van 3 gebruikers en een maximum van 10 gebruikers. Met het Business pakket heb je voor 12 euro per gebruiker per maand echter al onbeperkte opslagruimte, wat het perfect maakt voor bedrijven die gebruik maken van veel grote bestanden. Tot slot is er het Enterprise pakket, waarvan je de prijs kan opvragen door contact op te nemen met het bedrijf. Wederom voor de echt grote bedrijven.

Zo heeft iedere cloud zijn eigen unieke aspecten. Het is aan de gebruiker of het bedrijf om te bepalen wat het beste bij hem/haar past en hoeveel geld ze eraan uit willen geven.