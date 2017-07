Onrust bij Citrix, CEO Kirill Tatarinov vertrekt per direct

Business

Citrix heeft zojuist bekendgemaakt dat het per direct afscheid neemt van zijn CEO, Kirill Tatarinov. Een onverwacht vertrek van de CEO die in januari 2016 werd binnengehaald om Citrix te transformeren tot een toekomstbestendig cloudbedrijf. De CEO wordt per direct vervangen door de huidige CFO en COO, David Henshall. Mark Coyle, senior vice president of Finance zal de rol van CFO voorlopig waarnemen.

Een onverwacht vertrek van de CEO van Citrix, volgens het persbericht is in gezamenlijke overeenstemming besloten om uit elkaar te gaan. Verder wordt er met geen woord gerept over de achtergrond van het vertrek, Tatarinov wordt zelfs maar één keer genoemd in het hele persbericht. De rest van het persbericht gaat over de geschiktheid van de nieuwe CEO, David Henshall. Volgens de voorzitter van het bestuur is “David Henshall een bewezen leider die het bedrijf van binnen en buiten kent.” Hij krijgt de taak om de ingeslagen weg en strategie voort te zetten en de winstmarge te vergroten. Citrix zal verder gaan investeren in het versnellen van de groei naar een cloudgebaseerd bedrijf.

Daarmee lijkt het te rommelen binnen Citrix, tijdens Citrix Synergy eerder dit jaar leek er nog niets aan de hand. Er was voldoende nieuws te melden en we schreven er dan ook uitgebreid over. Het bedrijf zit duidelijk in de lift en de nieuwe strategie leek zijn vruchten af te werpen. Citrix is er overigens nog niet, er staan nog voldoende uitdagingen op het programma om de transformatie naar een cloudgebaseerd abonnementenmodel succesvol te maken. Dat is uiteindelijk waar het bedrijf naartoe wil.

Tijdens een groot groepsinterview op Citrix Synergy kwamen natuurlijk ook de bekende vragen voorbij, bijvoorbeeld of Citrix nog in de etalage stond? Citrix heeft een periode gehad waarin het moeite had om een goede strategie voor de toekomst te vormen en waarbij verkoop de enige uitweg leek. Tatarinov kwam over van Microsoft toen hij CEO werd en daarmee werd ook het Nokia-scenario een levendig gerucht. Zou Tatarinov ervoor zorgen dat Citrix helemaal werd klaargestoomd om vervolgens te worden overgenomen door Microsoft? Net zoals met de Nokia-smartphonedivisie gebeurde. Op deze vragen werd tijdens Synergy lachend geantwoord, dat ze daar natuurlijk niet op in kunnen gaan. Nu iets meer dan twee maanden later is het lachen voorbij voor Tatarinov.

Citrix zal meer duidelijkheid moeten scheppen

Het lijkt erop dat Citrix meer duidelijkheid zal moeten scheppen, want binnen 1,5 jaar wisselen van CEO is voor geen enkel bedrijf goed. Het nieuws is pas net bekend geworden, maar op de beurs wordt niet positief gereageerd. In de voorbeurs staat het aandeel Citrix nu op minus 2,41 procent. Dat valt nog mee, maar de vraag is wat er gebeurt als de Amerikaanse beurzen opengaan, later vandaag.

Of Citrix meer openheid van zaken gaat geven rond het vertrek van zijn CEO is voor nu nog even afwachten.