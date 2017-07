Propositie verandering KPN: Internet en TV vervangt Alles-in-1

Consumer

KPN Alles-in-1 pakketten verdwijnen. Tien jaar lang verkocht KPN deze triple play-pakketten: een samengesteld pakket met Internet, Interactieve TV en Vast Bellen. Maar de markt veranderd en de mobiele telefoon is in veel gevallen de vervanger geworden voor Vast Bellen. Ook het one-size-fits-all principe is volgens KPN niet meer van deze tijd.

Ieder persoon is anders. Dat is de reden waarom ook iedereen graag wil kiezen wat bij hen past. Zo heeft niet iedereen de behoefte aan Spotify Premium of FOX Sports Eredivisie, en iedereen die veel via het internet televisie kijkt, heeft liever een hoge internetsnelheid dan Vast Bellen. Toch wil de klant keuzegemak en geen keuzestress. Vandaar dat er nog wel een basisabonnement is die klanten vervolgens naar wens kunnen uitbreiden.

Bepaal zelf je Internet & TV-pakket

Met de nieuwe internet en televisie abonnementen voor thuis kun je met de betrouwbare basis van KPN een persoonlijk pakket maken. Eerst kies je de basis die het beste bij je past: Internet met of zonder TV. Er zijn in totaal vier abonnementen:

Internet

Internet en TV Basis

Internet en TV

Internet en TV 4K

Ieder abonnement is net even wat anders. Er is een abonnement dat je toegang biedt tot 4K televisie. Daarmee is KPN de eerste provider die 4K tv aanbiedt. Vervolgens kun je jouw gekozen basisabonnement personaliseren tot een passend pakket. Je kunt dan verschillende toevoegingen doen als Vast Bellen, extra tv-ontvangers selecteren of kiezen voor een hogere internetsnelheid. Wil je daarna je pakket nog verder aanvullen met Film1, Videoland of Spotify Premium? Of wellicht allemaal? Jij bepaalt wat er in jouw pakket zit. Wat je er gratis bij krijgt is KPN veilig. Beveiligingssoftware is namelijk een must, vindt KPN.

Betaal alleen wat je gebruikt

Met deze nieuwe Internet en TV-abonnementen heb je meer mogelijkheden om, als je dit vergelijkt met de oude Alles-in-1 abonnementen, alleen te betalen voor wat je echt gebruikt. Daarnaast is het ook mogelijk om gratis iets te wijzigen, wanneer je maar wilt. Vrijwel alle extra diensten kun je maandelijks aan- en uitzetten.

Dit artikel is een ingezonden bijdrage van KPN.