“Het nieuwe werken vraagt om VC-producten van Logitech”

Hardware

Logitech heeft haar zinnen gezet op de markt voor video collaboration (VC), het op afstand met elkaar samenwerken via video. Het bedrijf heeft inmiddels een complete line-up aan producten die zijn gericht op videoconferencing en samenwerken op afstand. De MeetUp is daar het meest recente voorbeeld van. Wij spraken met Dennis van Baaren, Country Manager Benelux, met als doel om het VC-productportfolio en de plannen van het bedrijf toe te lichten.

Logitech is zeker geen nieuw gezicht op de zakelijke markt. De zogeheten Enterprise-pijler binnen het bedrijf is al behoorlijk groot en fors aan het groeien. Tot voor kort richtte men zich binnen die pijler niet primair op VC. De nadruk lag meer op bijvoorbeeld keyboards en muizen, headsets en webcams. VC moet je volgens Van Baaren zien als een volgende stap in het uitbreiden van de activiteiten binnen die pijler. Dat men het serieus meent, is te zien aan de line-up die het op dit moment heeft: BRIO, Connect, MeetUp, Group Kit en Smart Dock (we gaan hier verderop dieper op in).

Dennis van Baaren, Country Manager Benelux Logitech

Goede timing

Op de vraag hoe Logitech denkt de VC-markt te gaan veroveren, geeft Van Baaren aan dat het nu bij uitstek een goede tijd is om gas te gaan geven. De markt is enorm aan het bewegen en de werkomgeving is aan het veranderen. Denk hierbij aan het nieuwe werken met flexibele werkplekken en open ruimtes. Daardoor is er behoefte aan zogeheten huddle rooms, kleine vergaderruimtes voor een man of vijf. Tel hierbij op dat remote werken steeds gebruikelijker wordt en dat mensen steeds internationaler werken en er is maar een conclusie mogelijk: de noodzaak voor goede VC-producten is groter dan ooit.

Van Baaren benadrukt tijdens ons gesprek ook meerdere malen de rol die millennials (geboren tussen 1980 en 2000, plus of min wat jaartjes) spelen bij deze verschuiving van de markt. Die is niet te onderschatten. Mensen uit deze generatie verwachten eigenlijk niet anders meer dan dat er remote gewerkt wordt. Dit past ook uitstekend binnen de manier waarop deze generatie leeft: social media, streamen, vloggen, en dat allemaal tegelijk, onafhankelijk van tijd en plaats – het heeft allemaal veel raakvlakken met remote werken.

Dat het nu een goed moment is om stappen te maken op de VC-markt, tonen de groeicijfers ook zeker aan. Deze VC markt als geheel groeit met meer dan 35 procent per jaar, terwijl Logitech in dit segment 70 procent is gegroeid het afgelopen jaar. Van Baaren verwacht dat dit nog wel een tijdje doorgaat. Deels omdat VC onder andere door Logitech betaalbaarder is geworden, maar ook omdat er in EMEA “naar onze inschatting nog zo’n 40 miljoen meeting ruimtes zijn die niet uitgerust zijn met een video oplossing”.

Het gaat om optimalisatie

Uiteindelijk zal het in de VC-markt volgens Van Baaren aankomen op het optimaliseren van de werkplek, om zo voor een hogere productiviteit te zorgen. Dit moet uiteraard tegen een tegen een goede prijs/kwaliteit geleverd worden. Daarnaast mag ook het gebruiksgemak niet uit het oog verloren worden. Hierbij moet je ook bereid zijn om wat buiten de gebaande paden te denken. Hij wil zelf bijvoorbeeld graag de POP Switches die Logitech afgelopen jaar uit heeft gebracht voor de smart home-markt, naar de zakelijke markt brengen. Met een dergelijk ‘smart office’ of in ieder geval werkplek kun je dan met een druk op de knop al je apparatuur inschakelen en op de juiste voorkeursinstellingen zetten, terwijl ook de verlichting aangepast wordt.

Van Baaren realiseert zich overigens terdege dat een videocall nooit helemaal hetzelfde zal zijn als het fysiek afspreken met iemand. Het komt er echter wel het dichtst bij in de buurt van alle mogelijkheden die je op dit moment hebt als het op samenwerken of afstand aankomt. Je kunt bijvoorbeeld handgebaren en gezichtsuitdrukkingen zien, net zoals bij een ‘echte’ meeting. Daarom is het van cruciaal belang dat niet alleen de prijs goed is, maar juist ook de kwaliteit en het gebruiksgemak. Hoe dichter je de werkelijkheid kunt benaderen en hoe eenvoudiger je het samenwerken maakt, des te effectiever VC-producten zijn. Het feit dat virtueel vergaderen ook nog beter is voor het milieu dan de hele wereld over vliegen, mag ook niet onvermeld blijven volgens Van Baaren.

Logitech heeft op het gebied van kwaliteit (maar ook design) een uitstekende reputatie volgens Van Baaren. Hij noemt de focus van het bedrijf op met name kwaliteit zelfs krankzinnig, in de beste zin van het woord dan. Als er ook maar een klein dingetje niet helemaal klopt aan een product, dan komt het product niet op de markt. Het moet voor eindgebruikers gewoon perfect werken.

Naast kwaliteit is er nog een ander onderdeel erg belangrijk voor het optimaliseren van de omgeving tegenwoordig, namelijk gebruiksgemak. Vroeger was het heel normaal dat een groot bedrijf iemand in dienst had die het werkend krijgen en houden van VC-apparatuur als enige taak had. Dat kan nu simpelweg niet meer. Het moet zoveel mogelijk plug-and-play zijn. Let wel, dit is voor producten zoals de BRIO en MeetUp een stuk eenvoudiger dan voor het Smart Dock en de Group Kit. In de woorden van Van Baaren: “Zodra er een netwerk bij komt kijken, is plug-and-play niet langer mogelijk.” Je betreedt dan de wereld van security policies en dergelijke. Van Baaren voegt hier wel meteen aan toe dat Logitech hier wel degelijk bij kan helpen, in samenwerking met haar resellers/partners. Een voorbeeld van zo’n partner is Videobutler, waarvan je hieronder een opstelling kunt zien die gebruikmaakt van Logitech-producten (Smart Dock, PTZ PRO-camera en speakerphone).

Het VC-portfolio van Logitech

Logitech heeft volgens Van Baaren met de komst van de MeetUp een portfolio waarmee het een groot gedeelte van de markt kan bedienen. Voor de grotere ruimtes (10 personen en meer) is er het Smart Dock en de Group Kit. De Smart Dock is in samenwerking met partner Microsoft ontwikkeld en bestaat uit een Surface Pro 4 als centrale console. Hiervandaan kun je bijvoorbeeld eenvoudig content delen met een scherm in de ruimte, maar uiteraard ook Skype For Business-calls opzetten. De integratie met deze dienst van Microsoft is cruciaal voor zakelijke gebruikers, omdat het leeuwendeel van de calls via dit platform plaatsvindt.

De Group Kit heeft een mini-pc als basis en bestaat verder uit een Full HD PTZ-camera (de PTZ PRO), een speakerphone, keyboard en eventuele uitbreidingsmicrofoons. Het idee achter het toevoegen van een mini-pc is dat je dan niet afhankelijk bent van je eigen laptop om calls op te zetten. Die kun je dan eventueel gebruiken voor andere werkzaamheden tijdens de call. Uiteraard heb je wel een extern scherm nodig waarop je je gesprekspartner kunt zien.

Voor kleinere groepen en eenlingen heeft Logitech ook twee producten in het assortiment. De BRIO-webcam met 4K-resolutie kun je uiteraard als persoonlijke webcam gebruiken. Wil je als kleine en/of startende ondernemer de kosten drukken, dan kun je hem ook gebruiken voor meerdere personen. Dat hij primair is bedoeld als persoonlijke camera, is te merken aan de aanwezigheid van ondersteuning voor Windows Hello. (Lees hier onze review van de BRIO.)

De MeetUp completeert sinds enkele weken het stel en is bedoeld voor groepen van maximaal zo’n 6 personen. Hier geldt ook dat je met behulp van een uitbreidingsmicrofoon het aantal mensen nog wat kunt uitbreiden tot 8. Een al wat ouder product dat zijn waarde volgens Van Baaren al bewezen heeft, is de Connect, die overigens wel gewoon gevoerd blijft worden. Tot op zekere hoogte overlapt deze met de MeetUp, al is hij qua specificaties wat bescheidener. Hij is ook bedoeld voor kleinere groepen tot zo’n vijf personen. Hij is verder ontwikkeld met het oog op een wat mobieler gebruik, zonder extern scherm, iets wat in de huidige werkomgeving ook zeker van pas kan komen.

De MeetUp is bedacht voor relatief kleine vergaderruimtes.

“Hiermee gaan we het doen”

Van Baaren heeft er alle vertrouwen in dat de combinatie van een goede prijs en een goede kwaliteit aan de ene kant en gebruiksgemak aan de andere kant ervoor zal zorgen dat Logitech stevig blijft groeien in de VC-markt. De eerste signalen van de MeetUp geven hem in ieder geval gelijk, want dat product wordt volgens hem heel erg goed ontvangen.

Wij zijn in ieder geval zeer benieuwd hoe de producten van Logitech het gaan doen. De MeetUp hebben we inmiddels binnen, dus daarvan kun je zeer binnenkort een review verwachten. Hou de site dus in de gaten.

Wil je meer weten over het VC-portfolio van Logitech? Bekijk dan de website of ga rechtstreeks naar het reseller-netwerk.