BAM gebruikt Internet of Things om te innoveren in de bouw

De bouw verandert snel en is zeer competitief, daarom is ook in deze sector innovatie cruciaal om bouwmethoden te verbeteren en te onderscheiden van de concurrentie. Zo is bijvoorbeeld BAM, niet langer alleen bouwer, maar ook leverancier van comfortabele, gezonde en duurzame gebouwen met een gegarandeerde prestatie; ‘building as a service’.

Dennis van Goch, innovatiemanager van BAM, ziet veel voordelen aan het Internet of Things. “Dankzij het Internet of Things kunnen we versneld innoveren”, zegt hij. IoT stelt BAM in staat om de prestaties van bouwprojecten digitaal te monitoren en te sturen. Met deze inzichten kan het bouwbedrijf veiliger, effectiever en duurzamer bouwen. BAM werkt hiervoor nauw samen met KPN.

Aan de slag met IoT

Op veel manieren kan je aan de slag gaan met IoT. Een innovatie partnership is hier een goed voorbeeld van. Door de kennis van je organisatie en die van een Internet of Things specialist te combineren, kom je gezamenlijk tot sterke innovaties. Zo startte BAM met een workshop bij de Internet of Things Academy van KPN, waarin samen een aantal ideeën bedacht en uitgewerkt werden.

Door gebruik te maken van ‘lean startup’ methoden en een ‘agile’ filosofie, is het mogelijk om in een korte tijd de juiste functionaliteiten te ontwikkelen. Dit leidt tot een unieke samenwerking waarmee innovaties binnen bouwprojecten worden versneld. In Proofs of Concept (POC’s) wordt de technologie en functionaliteit allereerst getest. Door in het veld te testen in korte cycli, kunnen bouwbedrijven als BAM de innovaties snel verbeteren met als uiteindelijke doel meerwaarde te leveren voor de klant. De eerste concepten die BAM in het veld testen zijn ‘het slimme raam’ en ‘de slimme bouwplaats’, waarvan de tests als volgt zijn opgezet:

Het slimme raam

“Het slimme raam is een raam waarbij een sensor is ingebouwd die data, zoals de weersverwachting en temperatuur, verzamelt en leest”, zegt van Goch. Hierdoor krijgen klanten via een app een melding dat het bijvoorbeeld verstandig is om het raam te sluiten omdat er regen op komst is. Dit advies maakt de klant bewuster van hun energieverbruik en draagt daarmee bij aan een duurzamere omgeving. Daarnaast besparen klanten natuurlijk ook kosten.

De slimme bouwplaats

Door middel van sensoren in een stroomverdeelkast op de bouwplaats kan, dankzij de connectiviteit van KPN, het energieverbruik, de lichtstraling en het geluid op de bouwplaats realtime gemonitord worden. “Doordat er dankzij het IoT traject meer informatie beschikbaar komt, kunnen wij overzichtelijker, efficiënter en veiliger werken. Dat is niet alleen prettig voor de medewerkers; ook de omwonenden hebben er baat bij. Het leidt tot een duurzamer en veiliger bouwproces”, aldus van Goch.

Zowel het slimme raam als de slimme bouwplaats zijn binnen drie maanden bedacht, uitgewerkt, doorontwikkeld en getest. Deze snelle realisatie is mogelijk door het gebruik van de scrum methodiek; “werkt het niet dan houdt het op, werkt het wel dan schalen we op”. Middels samenwerking met een Internet of Things specialist zoals KPN is het mogelijk om te innoveren in korte cycli en houd je innovatie klein en beheersbaar. Hierdoor weet je direct of de innovatie effectief is en pluk je er snel de vruchten van.

Dit artikel is een ingezonden bijdrage van KPN.