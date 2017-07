Intel maakt zes cores mainstream voor processoren

Hardware

Intel is al jaren marktleider op het gebied van chips, maar het wordt steeds moeilijker om deze positie te behouden. Al jaren gaat de verkoop van computers achteruit en de concurrentie van AMD neemt alleen maar toe, wat de winst van Intel niet ten goede komt. Daarom wil het de mainstream markt gaan veranderen door middel van een six-core i5 serie.

Intel CEO Brian Krzanich zei eerder al vastbesloten te zijn om chips sneller te ontwikkelen dan in het verleden, ook al zorgt dit voor een lagere winst voor de organisatie. Met de aankomende Coffee Lake chips hoopt Intel haar plaats in de markt te behouden.

Voorheen draaide alles in de processorenmarkt om power. Toen kwam echter de verschuiving van megahertz naar gigahertz en werden cores steeds belangrijker, aldus ZDNet. Zo zijn we van dual-cores naar quad-cores gegaan, wat goed voor de verkoop is. Niets is beter voor de marketing dan nummertjes die steeds hoger worden, want dat is makkelijk te begrijpen. Dit terwijl sommigen totaal niet weten wat er nu precies verandert met een paar extra cores. Een grotere hoeveelheid van iets kan echter nooit slecht zijn toch? Daarom wordt het toch gekocht.

Om de oorlog in cores voort te zetten, komt Intel met de nieuwe Coffee Lake chips. Volgens een Franse tech-website is de organisatie van plan om zes cores de nieuwe standaard voor haar Coffee Lake-S Core i5 en Core i7 processoren te maken. Momenteel domineren quad-core chips de mainstream markt, maar twee nummertjes hoger zal snel mensen aan het rennen brengen om een nieuwe processor te kopen. Volgens de bron is Intel niet alleen van plan om 6-core/12-thread Core i7 8700K processoren te bouwen met 12MB aan cache. De organisatie wil namelijk ook een 6-core Core i5 8600K chip uitbrengen voor het lagere segment.

Meer cores is altijd beter?

De i7 en i9 processoren vormen het hogere segment aan chips dat Intel biedt. Deze maken alle gebruik van HyperThreading; technologie waarmee een enkele core zich voordoet als twee cores. De i5 serie is alleen beschikbaar in dual-core en quad-core versies, waar HyperThreading alleen aanwezig is in de dual-core en niet in de quad-core variant. Tot slot is er de i3 serie, die bestaat uit dual-core chips met HyperThreading, waardoor ze alle vier threads hebben.

Dit is natuurlijk allemaal mooi en aardig, maar door het aanbieden van een six-core chip in de Core i5 maakt Intel dat aantal cores de norm. Zes is namelijk meer dan vier, dus zelfs mensen die geen verstand hebben van wat dat inhoudt weten dat het beter is. Het werkt allicht beter dan te wijzen op ingewikkelder zaken zoals HyperThreading. Aan de andere kant, AMD heeft al jaren processoren met meer cores dan Intel in het assortiment en die deden het lange tijd zeker niet beter in de markt dan die van Intel. Of deze stap Intel verder gaat helpen, valt dus nog te bezien.