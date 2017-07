IT-werkgevers voorgesteld: developer bij Alphabet, een mobility company

Business

Wat heeft een aanbieder van mobiliteitsoplossingen je te bieden als Front End Developer op zoek naar een baan? Misschien krijg je daar in eerste instantie niet echt een gevoel bij. Na een bezoek aan Alphabet in Breda hebben wij dat wel gekregen. Er wordt daar gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen platform, dat voor het overgrote gedeelte van de grond af aan in-house wordt opgebouwd. Kortom, er is volop werk, dat ook nog eens uitdagend is, zoals je verderop kunt lezen.

Alphabet neemt met de ontwikkeling van een eigen platform niet de eenvoudigste route; er zijn ook standaard pakketten beschikbaar voor deze branche. Men is echter vastbesloten om een zo goed mogelijk platform te maken. Dat kan alleen via de richting die nu is gekozen volgens Joost de Hond, manager IT bij Alphabet. Overigens heeft niet iedere aanbieder van mobiliteitsoplossingen de mogelijkheden die Alphabet heeft. De schaal van het bedrijf speelt hierbij ook een belangrijke rol. Het bedrijf is 6 jaar geleden ontstaan na de overname van ING Car Lease door Alphabet, onderdeel van BMW Group. Het hoofdkantoor is gevestigd in München en er zijn vestigingen in negentien landen. Het Nederlandse hoofdkantoor zit in Breda en elders in het land zijn nog enkele vestigingen. Alphabet staat in Nederland op de derde plaats en is dus zonder twijfel een grote speler.

Leidend in Europa

Ga je bij Alphabet aan de slag, dan werk je op de ‘cutting edge’ van de technologie in de branche. Nederland heeft een van de meest volwassen leasemarkten van Europa. Hier gebeuren nieuwe ontwikkelingen het eerst, de rest volgt dan na verloop van tijd. Vanuit Breda wordt het platform ontwikkeld voor alle vestigingen in Europa, uiteraard in nauwe samenwerking met onder andere het hoofdkantoor in München.

De kans is aanwezig dat je regelmatig naar een van de vestigingen in het buitenland gaat om daar lokaal mee te helpen. Wij spraken met een medewerker die geregeld in Madrid zit, omdat het nieuwe platform als eerste wordt uitgerold bij Alphabet in Spanje. Dat heeft ermee te maken dat de markt in Spanje relatief overzichtelijk is en het team heel graag wordt geholpen om stappen vooruit te zetten met een nieuw platform.

Agile werken

Niet alleen op het gebied van de technologie loopt Alphabet voorop, ook de manier van werken is de afgelopen jaren meegegaan met de tijd. Van Oracle is men overgestapt op een nieuwe technologiestack. Het nieuwe platform wordt zoals gezegd vrijwel volledig in-house ontwikkeld. Dit gebeurt in een agile omgeving.

Door de keuze voor agile werken zit er veel meer vaart in de ontwikkeling van het platform dan voorheen. Iedere drie weken (een sprint in het scrumproces) kan er een nieuwe functionaliteit opgeleverd worden. Bij de ‘oude’ manier van werken lever je een product pas op als het helemaal af is. Daarmee is het lastig om in te spelen op veranderende omstandigheden. Joost de Hond en enkele van zijn collega’s benadrukken dan dat agile werken er daarnaast ook voor zorgt dat de architectuur klaar is voor de toekomst.

Bij Alphabet werkt nog niet iedereen volgens de agile principes. De overgang naar deze nieuwe manier van werken kan niet van de ene op de andere dag gerealiseerd worden. Ga je op dit moment aan de slag bij het bedrijf, dan kom je echter wel in een agile omgeving te werken.

Teams challengen elkaar

Een belangrijk onderdeel van de agile werkomgeving bij Alphabet is dat er in kleine teams van 7 à 8 mensen gewerkt wordt. Dit zorgt ervoor dat je veel inbreng hebt en veel verantwoordelijkheid krijgt. Er wordt naar je geluisterd en je kunt als teamlid echt het verschil maken.

Naast dynamiek binnen de teams, is er ook dynamiek tussen de teams. Teams dagen elkaar uit om tot de best mogelijke oplossingen te komen met als eindresultaat een beter product. Komt een team problemen tegen, dan wordt dat door het team zelf opgelost. De andere teams kunnen dan gewoon door met waar ze mee bezig zijn. Zij hebben hier geen last van.

Containers in plaats van VM’s

Wat betreft de onderliggende architectuur van het platform heeft Alphabet overigens het wiel niet opnieuw uitgevonden. Vanuit BMW Group is bepaald dat het platform in heel Europa moet draaien op het Platform-as-a-Service Openshift van Red Hat. Op dit platform ontwikkelt Alphabet haar mobiliteitsoplossing.

Het platform maakt het mogelijk om per container te deployen. Dit past goed in de agile werkomgeving. Teams moeten hierin onafhankelijk kunnen opereren. Hieronder zie je een schematische weergave van de verschillende tools en methodes die je tegen kan komen:

Solliciteren?

We hopen dat je na het lezen van dit artikel een goed of in ieder geval beter beeld hebt van Alphabet als werkgever en wat je als developer kan verwachten als je er aan de slag gaat. Volg deze link als je wilt zien welke IT-vacatures Alphabet op dit moment open heeft staan.

Dit artikel is onderdeel van een nieuwe reeks artikelen die we van plan zijn te gaan maken. We willen werkzoekende IT-professionals niet alleen ondersteunen door middel van onze vacaturebank, maar ook wat meer informatie geven over specifieke bedrijven. Wat maakt deze bedrijven interessant (of juist niet, dat zal per persoon verschillen) voor jou als werkzoekende? Past de algemene strategie en de bedrijfscultuur bij je? Op dat soort vragen proberen we antwoord te geven in deze nieuwe reeks.