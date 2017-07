Riverbed focust zich op SD-WAN optimalisatie en verbeteren van gebruikerservaring

Business

Recent waren we te gast bij Riverbed Technologies ter ere van het vijftienjarig bestaan van het bedrijf. Voorafgaand aan een diner kregen we een presentatie te zien over het bedrijf, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe willen. Tijdens het diner waren er ruime mogelijkheden om in gesprek te gaan met specialisten van het bedrijf.

Tijdens deze ontmoeting kregen we een uniek kijkje achter de schermen bij Riverbed. Hoewel het bedrijf menig Fortune 500 bedrijf als klant heeft en een omzet heeft van meer dan een miljard dollar per jaar, is het niet bij iedereen even goed bekend. Riverbed levert overigens niet alleen aan de grote jongens, maar aan bedrijven van alle formaten, van klein naar groot.

WAN-optimalisatie

Riverbed is eigenlijk groot geworden met WAN-optimalisatie. Bij bedrijven die beschikken over meerdere locaties, maar waarbij de verbinding te wensen overlaat, kan de technologie van Riverbed het maximale uit deze internetverbindingen halen. Dit product was jarenlang enorm bruikbaar en nodig.

Inmiddels is die behoefte veranderd en is Riverbed met zijn tijd meegegaan. Het optimaliseren van WAN-verbindingen gebeurt nog steeds, alleen is alles tegenwoordig software defined en een stuk gebruiksvriendelijker gemaakt. Daarnaast is de behoefte om kantoren van een bedrijf te optimaliseren verplaatst naar de behoefte om alle netwerken van het bedrijf te optimaliseren. Dat kan on-premise zijn, zoals vroeger, maar tegenwoordig ook in public en private cloudomgevingen.

Zoals Riverbed zelf via een illustratie laat zien, is de manier waarop bedrijven het internet gebruiken, en hoe netwerken worden ingezet, compleet veranderd. Daar moet het bedrijf dan ook op inspelen en met de nieuwe SD-WAN oplossingen is het daarin naar eigen zeggen zeer geslaagd. Een IT-afdeling kan op het hoofdkantoor de producten van Riverbed configureren en afstellen en vervolgens via de pakketpost een appliance laten afleveren op een extern kantoor, waar een medewerker alleen maar de appliance hoeft aan te sluiten en de netwerkkabels er hoeft in te prikken. De rest gebeurt vervolgens vanzelf. Het beheer van de appliances gebeurt volledig vanuit de cloud, zodat men niet fysiek on-site aanwezig hoeft te zijn.

Aternity

Een ander product waar Riverbed veel focus op heeft, is het recent overgenomen Aternity. Met Aternity is het mogelijk om de gebruikservaring te meten van applicaties die worden gebruikt binnen het bedrijf. Deze software werkt op dit moment het beste via Windows, omdat daar events binnen applicaties eenvoudig kunnen worden afgevangen. Binnen macOS werkt de software weliswaar ook, maar kunnen geen reactietijden binnen applicaties worden gemeten.

Aternity heeft voor de meest gebruikte applicaties al profielen beschikbaar. Hierdoor kan je snel een goed beeld krijgen van welke applicaties intensief worden gebruikt. Daarmee kan ook direct worden waargenomen waar mogelijke problemen zich bevinden in de applicaties. Of welke gebruikersgroep nog niet zo goed met de software overweg kan.

Door de data die Aternity verzamelt binnen een onderneming goed te analyseren kunnen volgens Riverbed veel verbeteringen worden doorgevoerd. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat werknemers efficiënter en sneller kunnen werken. De link tussen Aternity en het originele bedrijfsmodel van Riverbed is niet meteen duidelijk, maar je zou kunnen zeggen dat beide proberen om bedrijven zo snel en efficiënt mogelijk te laten werken. Of dat nou is door applicaties te verbeteren of door de verbinding sneller te maken.