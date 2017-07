Verlengen? Lees alles over de telecom in 2017

Mobile

Velen onder ons hebben al bijna twee jaar een telefoonabonnement of sim only abonnement. De tijd voor een nieuwe abonnement of verlengen begint te dringen. Een goed moment om je te oriënteren op een nieuw sim only abonnement. De Telecom anno 2017 is echter volledig verandert ten opzichte van 2015. Positief of negatief? Dat hangt van verschillende aspecten af.

Het afgelopen half jaar was een bijzonder jaar in de geschiedenis van de Nederlandse en Europese Telecom. De Europese Unie heeft er voor gezorgd dat jij en ik op vakantie onze smartphone eindelijk kunnen gebruiken zoals thuis. Mist je in de EU op vakantie gaat en niet een al te grote dataverbruiker bent. Daarnaast is er een ware prijzenoorlog uitgebroken waarover je in 2015 echt niet had durven dromen. De één na de andere Unlimited sim only abonnement worden gepresenteerd. Al is de definitie van de Engelse vertaling van onbeperkt vrij te interpreteren voor providers. Telefoonabonnement.nl neemt je mee in het nieuwe sim only landschap van 2017.

Geen ‘gratis’ telefoon meer

De ingenieuze marketing term ‘gratis’ telefoon mag niet meer. Er is al veel over geschreven en dat is niet vreemd. Het blijft natuurlijk één van de meest ingrijpende verandering ooit in de Telecom. Iedereen wist natuurlijk wel dat het verschil tussen sim only en telefoonabonnementen niet uit de lucht kwam vallen. Toch is de term misleidend en vanaf 1 januari 2017 zijn de telefoonabonnementen overal aangepast. Vanaf nu sluit je bij een telefoonabonnement een sim only deel met een telefoonlening af. Het heeft er helaas ook toe geleidt, dat de providers de oplopende telefoon kortingen bij duurdere abonnementen vrijwel allemaal hebben geschrapt.

Er is nog een gevolg. Vanaf 1 mei kun je geen telefoon ( lening ) krijgen die meer kost dan 250 euro zonder een registratie bij het Bureau Krediet Registratie ( BKR ). Voor de meesten geen enkel punt, alleen zijn er wel mensen die daar de gevolgen van merken. Deze groep mensen kan misschien niet eens meer de laatste iPhone of Samsung Galaxy vlaggenschip kopen. Nadat de nieuwe regeling was ingegaan merkte Telefoonabonnement.nl in de eerste twee weken enige reserve bij consumenten. De nieuwe regels zijn daarna volledig ingedaald. De vergelijksite ziet tegenwoordig, op een lichte voorkeur voor budget smartphones na, weinig verandering. Het effect van de stijgende vraag naar budget telefoons wordt namelijk ook nog eens versterkt door de stijging in kwaliteit van deze apparaten.

’Gratis’ bellen op vakantie!

Je hebt het vast en zeker al gehoord. Het bellen, internetten en versturen van een SMS in de EU kost niets extra meer. Vanaf 15 juni bel of internet je volledig uit je Nederlandse bundel. Mits je een bundel hebt natuurlijk. De tarieven die providers onderling mogen berekenen in de EU dalen de komende jaren ook nog. Het gevolg voor jou en mij is dat we in principe geen kosten meer hebben op vakantie in de EU. Je moet dan natuurlijk wel binnen je bundel blijven. Daarnaast hebben de budget providers vaak een beperking aanbracht in de grote databundels. Een goed voorbeeld zijn de onbeperkte abonnementen die vaak zijn afgetopt op 6 of 10 GB in de EU. Mocht je op vakantie gaan, check dan altijd even bij je provider welke extra landen onder Roam Like at Home vallen.

Bij het horen van dit geweldige nieuws vreesden velen trouwens dat de providers hun gemis zouden verrekenen met de sim only abonnement prijzen. Tot nu toe is daar nog niets van te zien. Sterker nog, de trend van stijgende datahoeveelheden en dalende prijzen voor data zet zich voort. Een trend die voor een groot deel is aangewakkerd door een prijzenoorlog.

Unlimited: prijzen oorlog

Naast de externe internationale en wettelijke veranderingen is er ook binnen de branche iets gaande. Er heerst een ware prijzenoorlog binnen de Telecom. Het heeft er zelfs toe geleidt dat marktleider en relatief dure KPN de data bundels heeft verdubbeld. De prijzen oorlog is door T-Mobile ontketend. De sim only provider heeft als eerste een Unlimited abonnement gelanceerd. Het bleef enige tijd stil en bijna leek het alsof de rest niet zou volgen. Tot het Zweedse Tele2 met een misschien nog wel aantrekkelijker Unlimited aanbod kwam. Het bleek toen al dat Unlimited voor providers in de EU niet hetzelde is als onbeperkt. Voor data gebruik in de EU limiteren zowel Tele2 als T-Mobile de beschikbare bundels tot respectievelijk 6 GB en 10 GB. Nadat de voordelige abonnementen zijn ontstaan moesten KPN en Vodafone wel volgen. Beide hebben uiteindelijk de grote databundels verlaagd in prijs of verhoogd in data.

Er is echter een kanttekening. Want als jij iemand bent die helemaal niet zo veel data verbruikt, dan is het misschien zelfs aantrekkelijker om je bestaande sim only abonnementen door te laten lopen. De prijzen voor abonnementen met een kleine bundel zijn namelijk in prijs toegenomen bij vrijwel alle providers.

De huidige Telecom ziet er een stuk vriendelijker uit voor de consument. De torenhogen rekeningen in het buitenland zijn verleden tijd en je wordt gestimuleerd je smartphone langer te gebruiken. Ontwikkelingen die onze portemonnee en ook het milieu goed doen.

Deze blog is ingezonden door René Dekker, smartphonespecialist bij Telefoonabonnement.nl.