Sustainability bij HP Inc., een balans tussen idealisme en eigenbelang

Meer en meer bedrijven beginnen in te zien dat het belangrijk is om goed om te springen met het milieu, maar ook met medewerkers. Op die manier kun je niet alleen vandaag zaken doen, maar morgen ook nog. HP Inc. bracht recent haar Sustainability Report uit. Naar aanleiding van dat rapport spraken we kort met Rob Idink, Algemeen Directeur van HP Nederland, zoals HP Inc. hier wordt genoemd.

Het Sustainability Report dat HP (we laten het ‘Inc.’ in de rest van dit artikel voor het gemak weg) heeft uitgebracht is het eerste van het bedrijf na de splitsing van HP in HP Inc en HP Enterprise. Maakt dat veel verschil voor een rapport zoals dit? Volgens Idink valt dat wel mee. Hij ziet het Sustainability Report dan ook niet als een mogelijkheid om zich als het ‘nieuwe’ HP Inc. te onderscheiden van hoe het voorheen was toen het nog geen zelfstandig bedrijf was.

Rob Idink, Algemeen Directeur HP Nederland

Idink kijkt liever naar het grotere plaatje. Hij ziet namelijk dat het thema sustainability, waaronder dus zowel het milieu als het welzijn van de werknemers overal ter wereld vallen, steeds belangrijker wordt. HP moet en wil daarin een rol spelen. Het voelt in de woorden van Idink ‘een enorme verantwoordelijkheid’. In 2050 zijn er volgens hem zoveel mensen op de wereld dat er eigenlijk 1,5 aarde nodig is om in alle behoeftes te voorzien. Er moet dus simpelweg iets gebeuren.

Vandaar ook dat dit het meest uitgebreide rapport is dat het bedrijf tot nu toe heeft gemaakt. Dit is dus niet gedaan om eens te laten zien hoeveel anders HP Inc. wel niet in de zakenwereld staat dan het oude, grote HP, maar omdat het simpelweg nodig is.

Doelen worden gehaald

Als we de pagina van het rapport met de resultaten eens bekijken, dan valt op dat de doelen allemaal behoorlijk ruim gehaald lijken te gaan worden. Hieronder zie je de betreffende pagina:

Een cynicus zou zeggen dat HP zijn doelen erg conservatief heeft gesteld. Of in ieder geval dat het bedrijf voorheen niet zo heel veel aan sustainability deed. Daar is volgens Idink echter geen sprake van. HP is al heel lang bezig met dit onderwerp. Het was naar eigen zeggen de eerste technologiefabrikant die jaren geleden al de CO2-emissie van de hele keten in kaart bracht. Op basis daarvan maakte HP afspraken met toeleveranciers om de keten in zijn geheel groener te maken.

Idink wijst bovendien op het opnieuw gebruiken van grondstoffen en onderdelen bij het refurbishen van producten, maar ook op de Product-as-a-Service-benadering die het bedrijf op meerdere gebieden heeft. Denk hierbij onder andere aan Device-as-a-Service. Dit houdt in dat gebruikers apparatuur niet kopen maar als dienst afnemen. Uiteindelijk verlengt dit de levensduur van producten. Na gebruik worden ze ingenomen, opgeknapt en opnieuw in de markt gezet.

Tot slot wijst hij ook op het hoge percentage inktcartridges dat inmiddels uit gerecycled plastic wordt gemaakt. Dit zijn allemaal onderdelen van wat met een mooi woord de circulaire economie wordt genoemd.

Balans tussen idealisme en eigenbelang

Het is natuurlijk ook niet allemaal idealisme dat de klok slaat bij HP Inc. Het bedrijf is dit onderdeel ook serieuzer gaan nemen, omdat de markt dat tegenwoordig vraagt. Sterker nog, veel partijen op de markt willen hierin ook getraind worden. Je kunt dan denken aan eindgebruikers, maar ook aan resellers/partners. Daar is HP dan ook druk mee bezig op het moment. Dit gebeurt tijdens conferenties en presentaties, maar ook specifieke trainingen voor de business partners (lees: de partijen die de producten van HP verkopen). Volgens Idink is deze nauwe samenwerking met het kanaal een van de redenen dat HP zoveel channelprijzen wint.

Ook aan de kant van de eindgebruiker en partner zit wederom een stukje eigenbelang overigens. Pakken we het voorbeeld van de circulaire economie, dan kan dat niet alleen voor HP, maar ook voor de rest van de keten voordelig zijn. Als er minder vaak compleet nieuwe apparaten gemaakt moeten worden, dan gaat de prijs ervan voor iedereen als het goed is omlaag.

Op zich is het wat ons betreft helemaal niet erg dat ook eigenbelang een rol speelt bij de beslissing om meer aan sustainability te doen. De schoorsteen moet nu eenmaal blijven roken, bij alle partijen in de keten. Zo gaat HP ook niet stoppen met het leveren van laserprinters ten faveure van inkjetmachines, ook al is die laatste technologie aantoonbaar schoner. Deze past dus beter in een sustainable benadering. Je hebt als HP echter te maken met de vraag vanuit de markt. Zolang er vraag is naar laser, zullen ze dat deel van de markt niet laten liggen. Wel ziet Idink een verschuiving richting inkt en verwacht hij ook dat deze verschuiving doorzet.

Sociale doelen

Met alleen de ‘groene’ doelen zijn we er echter nog niet. Nieuw zijn dit jaar de sociale doelen. Die zijn volgens Idink ook niet voor zijn tijd. Het idee hierachter is het welzijn en de educatie van alle medewerkers van HP te verbeteren. De nadruk ligt hierbij uiteraard met name op de werknemers van de fabrieken waar de spullen van HP gemaakt worden en in het groot de volledige supply chain. Dat is een thema waar menig groot bedrijf behoorlijk mee worstelt. HP pakt het dus naar eigen zeggen ook echt aan.

Persoonlijk betrokken

We doen dit werk al een behoorlijke tijd en hebben dus al de nodige interviews afgenomen over allerlei onderwerpen. Vaak krijg je dan een redelijk standaard verhaal te horen, waarbij het nog maar de vraag is of de persoon die het verhaal vertelt er ook echter achter staat. Rob Idink voegt echter ook buitenom HP de daad bij het woord. Het onderwerp ‘gaat hem heel erg aan het hart’, om zijn eigen woorden te gebruiken. Hij is zeer betrokken bij Nederland ICT, niet namens HP maar op persoonlijke titel namens ‘de industrie’. Onder Nederland ICT valt ook de stichting ICT Milieu. Die naam zegt je wellicht op het eerste gezicht niet zoveel, maar dat is de opdrachtgever van het inzamelprogramma dat wordt uitgevoerd door Wecycle. Volgens ICT Milieu zamelde het in 2016 zo’n 10,5 miljoen kilo ICT-afval in bij gemeenten en winkels.

Uiteindelijk moet ook Idink gewoon goede cijfers kunnen laten zien aan het einde van het kwartaal/boekjaar natuurlijk. Wat ons betreft helpt het echter wel als de persoon die een verhaal uitdraagt ook op andere vlakken aangeeft ermee bezig te zijn. Dan weet je in ieder geval dat je geen volledig ingestudeerd verhaal te horen krijgt, ook al zal er altijd een balans tussen idealisme en eigenbelang zijn.

Wil je het rapport eens op je gemak doornemen, dan kan dat. Je kunt het via deze link vinden.