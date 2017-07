Techzine wederom mediapartner van het Microsoft TechDays-evenement

Business

Net als vorig jaar is Techzine ook dit jaar weer mediapartner van de TechDays. Dat betekent dat we op het evenement zelf zijn vertegenwoordigd met een eigen stand. Techzine werkt opnieuw samen met Microsoft Nederland en GP Strategies Netherlands om van dit evenement een groot succes te maken. Techzine zal als mediapartner een platform bieden aan de TechDays om potentiële bezoekers te bereiken en in de aanloop naar het evenement op 12 en 12 oktober meerdere artikelen erover publiceren.

Het TechDays-evenement bestaat inmiddels al jaren en zeker niet zonder succes. Vorig jaar bezochten ruim 2000 bezoekers het evenement. Velen van hen hebben we toen ook gesproken op de Techzine-stand, iets wat we uiteraard dit jaar nog eens dunnetjes over willen doen.

Maar goed, de bezoekers komen uiteraard niet voor ons maar voor alle sprekers en sessies die de nodige bijscholing bieden op het gebied van allerlei soorten Microsoft-technologie. Of je nou druk bezig bent met Sharepoint, een migratie naar Azure of je eigen chatbots wil bouwen. Alle nieuwe en bestaande technologieën van Microsoft komen zo’n beetje voorbij in de honderden sessies die tijdens dit tweedaagse evenement worden aangeboden.

Op de redactie zijn we momenteel druk in kaart aan het brengen welke sprekers er door de organisatie zijn vastgelegd voor de TechDays 2017 en welke onderwerpen zij gaan bespreken. We hopen daar op korte termijn meer informatie over naar buiten te kunnen brengen.

TechDays 2017

Het thema van de de TechDays 2017 is “Discover Endless Possibilites”. De wereld verandert op dit moment sneller dan ooit, er wordt gesproken over een 4th World Revolution, waarbij technologie een steeds grotere en crucialere rol gaat spelen. Microsoft zet als techgigant fors in op allerlei nieuwe technologieën. Denk bijvoorbeeld aan quantum computing, kunstmatige intelligentie, machine learning, Big Data en natuurlijk diverse clouddiensten waarmee het leven makkelijker wordt. Zowel voor IT-professionals als ontwikkelaars biedt Microsoft steeds meer en steeds efficiëntere oplossingen. Op dit evenement word je volledig bijgepraat over al die nieuwe technologieën, diensten en mogelijkheden, waardoor je beter voorbereid bent op wat komen gaat.

Techzine op de TechDays

Techzine heeft wederom lekker grote stand waarop we graag in gesprek gaan over al deze nieuwe technologieën. Ook mag je natuurlijk altijd je feedback bij ons achterlaten over onze website en onze redactionele producties. Dit jaar zullen we wat minder producten ten toon stellen dan vorig jaar, dit is een bewuste keuze want we willen meer in gesprek met bezoekers en sprekers. We zijn daarnaast nog bezig met het bedenken van andere manieren om de bezoekers en standhouders van dienst te zijn. Daarover hoor je later meer.

Zien we jou ook op 12 en 13 oktober in de Amsterdam RAI? Kaartjes kopen doe je hier.