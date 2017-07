Apple’s meest revolutionaire product is dood: geen iPod meer in de Store

Mobile

Apple staat bij veel mensen synoniem voor innovatie en originaliteit. Het succes van het bedrijf lijkt voor een belangrijk deel te zijn gebaseerd op deze twee kenmerken. Voordat Apple met een bepaald product kwam, bestond het nog niet, is dan de gedachte. Nadat Apple heeft laten zien hoe het moet, volgt het succes vanzelf, ook voor bedrijven die dit vervolgens proberen te kopiëren. Voor de meeste producten die Apple maakt, valt er behoorlijk wat af te dingen op deze gedachtegang. Voor de iPod kan het bedrijf uit Cupertino wat ons betreft echter niet genoeg lof krijgen. Dat is wat ons betreft met enige afstand het meest revolutionaire product dat ooit is bedacht door Apple.

Apple is natuurlijk met name bekend vanwege de iPhone, die in 2007 op de markt kwam. Met de introductie van dat toestel is het tijdperk van de smartphone echt begonnen. Voor de iPhone hadden we het nog over de clamshell als telefoondesign, daarna niet meer. Toch zat er niets op dat toestel waar je – als je er afzonderlijk naar kijkt – heel erg opgewonden van raakt. Sterker nog, de eveneens in 2007 gelanceerde Nokia N95 werd alom gezien als een beduidend betere telefoon.

Keek je echter wat verder dan alleen naar de afzonderlijke specificaties, dan werd duidelijk wat de iPhone zo bijzonder maakte. Het was Apple gelukt om met op het eerste gezicht niet bijster interessante componenten een nieuwe gebruikerservaring te creëren. Er waren in 2007 weliswaar andere toestellen met een touchscreen, maar geen enkele implementeerde het zo goed en intuïtief als de iPhone. Het ontbreken van 3G op de eerste versie werd het toestel alom vergeven.

Tot op zekere hoogte hebben we met de eerste iPhone dus wel degelijk te maken met innovatie. Je zou echter ook kunnen zeggen dat die innovatie was dat Apple de kunst verstond om bestaande technologieën op een betere manier bij elkaar te brengen. De innovatie is dan meer optimalisatie, het slimmer omgaan met wat er voorhanden is. Daar is op zich niets mis mee overigens en Apple verdient alle credits hiervoor. Of je dit als revolutionair moet betitelen? Misschien, maar heel erg overtuigend vinden we het niet.

De echte revolutie: iPod

Toen de eerste iPod Classic op de markt kwam in 2001 was er simpelweg nog niets op de markt dat er ook maar op leek. Er waren uiteraard wel MP3-spelers op de markt in 2001, sommige zelfs met een ingebouwde harde schijf net als de iPod. Geen van die apparaten kon echter tippen aan het relatief minuscule formaat van de iPod. Dat in zo’n kleine behuizing een harde schijf paste, was toen nagenoeg ondenkbaar.

Op zich was de vormgeving van de iPod al een zeer knap staaltje, in dit geval design. Het meest revolutionaire van de iPod was echter de impact die het apparaat zou hebben op de markt als geheel. Met de iPod kwam namelijk ook iTunes, een muziekdienst die de blauwdruk is voor nagenoeg alle muziekdiensten die zouden volgen. Gebruikers consumeren sinds de iPod muziek op een significant andere manier dan voor die tijd.

Tel hierbij de uitspraak van Steve Jobs op tijdens de lancering van de iPhone dat die smartphone een “breedbeeld iPod [is] met aanraakbediening” en je hebt ook meteen de impact van de iPod op de smartphonemarkt te pakken. We zouden niet zover willen gaan om te zeggen dat er zonder iPod geen iPhone was geweest, omdat dit soort uitspraken niet te bewijzen zijn. Wel durven we de stelling aan dat de iPhone zonder de iPod niet het product was geweest dat het in 2007 bleek te zijn. Misschien was het dan wel niet zo’n groot succes geworden als het nu is. Als je bedenkt dat de iPhone inmiddels zo’n 70 procent van de omzet van Apple genereert, had dit ook grote gevolgen kunnen hebben voor de comeback van Apple op de markt. Met de iPod werd die comeback ingezet, met de iPhone groeide hij exponentieel door.

Afscheid van de iPod

De iPod mag dan een revolutionair product zijn geweest, ook dat soort producten gaan uiteindelijk een keer dood. Die tijd is nu gekomen. Apple heeft de laatste twee apparaten die nog niet draaien op iOS, de iPod Nano en Shuffle uit de Store gehaald. De pagina’s op de site van Apple zelf verwijzen door naar de pagina over Apple Music. Beide zijn overigens ook al lang niet meer ge-updatet (respectievelijk sinds 2012 en 2010 niet meer). Over blijft de iPod Touch, maar dat voelt toch niet als een ‘echte’ iPod, maar meer als een kleine iPhone zonder dataverbinding. Hij draait dan ook op iOS. De iPod Touch is na het uit de Store halen van de Nano en de Shuffle overigens iets in prijs gedaald.

Dat er afscheid genomen wordt van de laatste iPods is op zich natuurlijk niet gek. De hoogtijdagen zijn allang voorbij, al hadden de kleine iPods nog wel altijd een zekere aantrekkingskracht op sporters die graag een muziekje erbij hebben. Als mensen nog muziek daadwerkelijk op een device hebben staan, dan zal die in de regel op een smartphone staan. Met de opkomst van streaming diensten zoals Spotify en Apple’s eigen Music, is zelfs dat niet meer per se nodig.